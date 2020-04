Por María Helena Ripetta

La mayoría de los casos de abuso sexual son intra- familiares y se cometen entre cuatro paredes. Hay niños que pueden estar cumplien- do la cuarentena con su abusador.

Lo mismo pasa con chicos que son golpeados. Crónica dialogó con Yael Bendel, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar de la CABA, para saber cómo ayudarlos.



“En esta época de aislamiento social y preventivo, las niñas y los niños son los que más la están cumplien- do. En líneas generales esta acción es respetada y es óptima para todas las niñas y los niños. Pero sabemos que hay muchos chicos que padecen violencia, abusos y maltratos. Las es- tadísticas arrojan que ocho de cada diez maltratos contra ellos son co- metidos por los propios familiares, es decir, intramuros. Por eso es tan importante que ante la mera sospe- cha de que alguien está infligiendo maltrato a una niña, niño o ado- lescente hay que hacer la denuncia, poner en conocimiento al sistema de protección integral, al organismo de protección de derechos de la in- fancia, para que podamos intervenir y hacer lo que corresponde para sacar al niño de esa situación de vio- lencia”, dice Bendel.

El Ministerio Público Tutelar es un organismo de la Justicia de la CABA de protección de derechos de niñas, niños, adoles- centes y personas usuarias de los ser- vicios de salud mental.

¿Ustedes están trabajando?

Todos los organismos de protección de la infancia estamos trabajando. Por supuesto que hay tareas que se pueden realizar de manera remota, pero los equipos trabajan en calle y concurren a los domicilios. Es muy importante que nadie deje denunciar estas situaciones, porque generalmente las violencias son ad- vertidas con indicadores que presen- tan las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en los clubes, en los hospitales, en consultas de rutina con los médicos, y en este momento no se están llevando a cabo. Por ello es muy complejo detectarlas.

¿Cómo se puede hacer?

Por eso, pedimos a los maestros que cuando tienen seguimiento telefónico o a través de las redes o de alguna tecnología digital, que estén atentos al estado en el que se encuentran los niños, a cómo están, si ven algo que les da alguna pauta de alguna situación de violencia, nos llamen. Así también como en una consulta médica, donde se pue- de indagar también acerca de otras causas. Si los vecinos escuchan o ven alguna situación en la que les parezca que un niño está siendo víctima de violencia, no duden en llamarnos al 15 3637 3727 o 0800 1222 7376.