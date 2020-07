Candela Yatche, estudiante de psicología a punto de recibirse en UBA, lleva a cabo un proyecto llamado "Bellamente", el cual tiene una parte virtual muy fuerte pero, a su vez, también se complementa con trabajos presenciales. A través de sus redes sociales, la joven activista de la diversidad corporal, se encarga a diario de difundir un mensaje de autoaceptación y deconstrucción del concepto de belleza.

En una entrevista brindada al segmento "El Pueblo Quiere Saber", emitida en vivo por el canal de YouTube de Crónica HD, la joven se animó a contar la historia personal que la motivó a querer trabajar desde su lugar para ayudar a los demás a moverse hacia un camino más sano, a abrir ventanas, mentes e intentar de a poco que las cosas vayan cambiando.

"Cuando estaba terminando el secundario, la presión social era muy fuerte. El disfraz del viaje de egresados era prácticamente una bombacha y un corpiño con lentejuelas. Fue un año de mucha obsesión corporal, tanto mío como de mis compañeras. Cuando terminó el año, tres de mis compañeras empezaron tratamientos por desordenes alimenticios. Fue un momento de estar todo el tiempo pendiente de las calorías, recibíamos un bombardeo constante de estímulos que te llevaban a eso", relató.

Continuó: "Mi mamá me regaló un libro que me abrió la cabeza. Me puse a investigar, a conocer, a buscar información. Me di cuenta que lo que me pasaba a mí, le pasaba a la sociedad en general. Quise encajar en un estereotipo. A partir de eso, decidí intervenir y a decir que estaría buenísimos empezar a cambiar las cosas".

"Antes, era contradictorio porque difundía algo que me costaba aplicar en mi vida cotidiana. Es muy difícil hacerlo. Sufrí bastante en el proceso, me cuestioné un montón de cosas. No es algo que te pasa de un día al otro. No es que decís me amo y ya está. Cada uno tiene su momento", añadió.

Agregó que, hace diez años, podíamos ver a la mujer puesta como objeto en todas las publicidades y que esto está cambiando pero hoy nos encontramos también con otras problemáticas sociales. Como comunicadora en las redes sociales, asumió su masividad con responsabilidad social y trabaja junto a sus seguidores en seguir cuestionándose lo que sucede en la sociedad.

Uno de los temas que suele trabajar, es el de los "talles únicos". Al respecto, manifestó: "No se trata de prendas de ropa nada más, es el símbolo de que, si no entras ahí, vos no estás encajando. Hay muy poca responsabilidad en eso, no puede ser que sigan existiendo talles únicos en 2020. Es muy importante poner el equilibrio entre lo económico y lo mental, y cómo afecta a las personas. Espero que ésto cambie lo más rápido posible".

Luego, se refirió a las redes sociales y el uso de los comunicadores. "Antes, veíamos imágenes retocadas solo en publicidades. Hoy en día, cualquier imagen que ves en redes puede estar retocada, distorsionada, arreglada, muchos se alisan la cara, se ponen de todo, es muy difícil luchar contra eso. Esta semana, hubo una influencer muy conocida que sacó un filtro para parecer que no te levantaste a la mañana. Nos enseñaron que hay que aparentar para absolutamente todo".

"Es un mandato de tener que tapar, corregir, arreglar, pareciera que somos un objeto que debe agradar a los ojos de los demás. La cantidad de horas que usamos en Instagram es una locura y lo que consumimos ahí, impacta. Ver tanto contenido en redes sociales y compararse con los cuerpos que aparecen en las fotos, produce un mal que no es necesario", dijo.

Incluso, mencionó que Bellamente está realizando un estudio para determinar el impacto del uso de Instagram en el marco del aislamiento social, con el objeto de poder visibilizar estas problemáticas sociales a través de datos que luego serán publicados.

Al concluir, expresó que su consejo para todos aquellos que se sienten atrapados en una situación de discriminación, en primer lugar, elijan con quién rodearse. "Rodearse de gente que a uno le haga bien, escucharse a uno mismo, entender que el problema no está en uno. Rodearnos de gente que nos haga bien, de personas que no nos lastimen. Poder expresar lo que uno siente para no ahogarse internamente".