El Gobierno Nacional lleva adelante e intensifica un procedimiento operativo estándar para la implementación de la estrategia “Detectar”, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en los barrios populares de Argentina.

Este protocolo, impulsado por el Ministerio de Salud, establece pautas y un procedimiento para la detección activa, la detección temprana y el aislamiento adecuado de nuevos casos en áreas específicas. Como ser el uso de un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus casa por casa, diseñado para mejorar el acceso al diagnóstico en zonas determinadas por factores socio económicos y sanitarios, ya se implementó en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires pero se unificará en todo el país.

“Es un operativo que era la visión de los vecinos y las vecinas de los barrios populares y de la economía popular, que veníamos reclamando. Es súper correcto, la articulación de los municipios y los gobiernos locales en relación a los procesos de aislamiento que se derivan del operativo, y la participación de las organizaciones a la interna del mismo, nos parece indispensable”, explicó en diálogo con Cronica.com.ar, Marina Joski, referente del Movimiento Popular La Dignidad e integrante de la Mesa Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El operativo Detectar, según expresó Joski, ya está instalado en una gran cantidad de barrios y “permite hacer una búsqueda activa de casos y poder ordenar los contactos estrechos, cosa que veníamos haciendo en el uno a uno sin grandes posibilidades de aislamiento”.

“Ahí se coordinan los y las referentes territoriales de cada uno de los barrios populares, y todos los dispositivos de salud comunitaria, las promotoras comunitarias de salud que están dispuestas en todos los barrios junto con el operativo. Lo que realiza el ministerio de Salud tiene que ir acompañado por referentes de los barrios para que las puertas en las casas se abran”, aseguró.

"Aislar a los contactos estrechos para que no haya circulación comunitaria del virus es la medida de preservar los barrios populares”, Marina Joski.

Según la referente, es a partir de ahí que se derivan a espacios de hisopados, pero que hasta el momento se venían convirtiendo en un gran “cuello de botella”, como fue el caso de lo que sucedió en CABA, en la “transición entre el hisopado y los resultados”, donde se acumulaba una gran cantidad de familias con sus niños y “quedaban a la deriva”.

“Algunos pueden auto aislarse a la espera del resultado y otros no. Esto fue lo que sucedió y lo que se vio en videos que circularon sobre situaciones que se generaron tanto en el Hospital Muñiz como en La Casa de la Cultura o en el Hospital Ramos Mejía. En todos los hospitales, donde pasaban muchas horas sin comida, sin aislamiento donde casos sospechosos compartían un mismo espacio entre sí, y no solamente la habitación sino también el baño. Esto generaba un nivel de angustia muy grande”, aseguró Joski.

Según la referente, el programa Detectar lo que hace es la búsqueda activa de casos y articula a nivel local “la respuesta al aislamiento”.

“Como organizaciones venimos participando activamente de esto porque en la medida en que podamos aislar a los contactos estrechos para que no haya circulación comunitaria del virus, es la medida de preservar los barrios populares”, expresó.

Cómo funciona el programa Detectar

El Ministerio de Salud entregó a Cronica.com.ar un documento sobre el operativo que despliega en los barrios populares y que describe:

1- Se determina el área a intervenir en función de la información epidemiológica y se realiza un rastrillaje casa por casa.

2- Se hace una búsqueda activa de febriles considerados como casos sospechosos, a los que se traslada hacia un lugar de referencia.

3- Se recepciona a los casos sospechosos en el lugar destinado para la entrevista epidemiológica y la toma de muestra.

4- Se le realiza la entrevista epidemiológica.

5- Se hace toma de la muestra.

6- Se esperan los resultados y se derivan los casos confirmados.

En todo momento se garantizará la comunicación entre las personas aisladas con sus familiares o referentes significativos, como también se considerará a las personas que no cuenten con teléfono celular. Los niños, niñas y adolescentes contarán con la compañía de un familiar o referente adulto en todo el procedimiento del operativo. Además, se le garantizará a la persona la disponibilidad de alcohol en gel, alimentos, agua potable y bebidas frías y calientes. Y el espacio contará con energía eléctrica y acceso a internet. El aislamiento de los casos sospechosos será de acuerdo a lo que disponga la jurisdicción, ya sea instituciones hospitalarias, intermedias o el mismo domicilio.

“El aislamiento no tiene que ser una militarización del territorio, sino una red, un entramado comunitario que permita que todos los vecinos y las vecinas puedan aislarse dignamente"

Para Joski, es fundamental sumarle a este trabajo que hacen las organizaciones sociales, “una política muy activa” de parte de todos los gobiernos. “Esto es algo que venimos reclamando en relación a las prestaciones que tienen que poder universalizarse, que tienen que ser para todos los casos de contactos estrechos, porque sucede que aislan a una porción de la familia en algún dispositivo de aislamiento y el resto de la familia queda en el barrio popular sin posibilidad de gestionarse los recursos, y son las organizaciones populares las que dan la respuesta, y no estamos pudiendo dar a basto con esa respuesta”, aseguró.

“El aislamiento no tiene que ser una militarización del territorio, sino una red, un entramado comunitario que permita que todos los vecinos y las vecinas puedan aislarse dignamente. Con abastecimiento de agua, de comida, de gas, para que todos puedan realizarlo de la misma manera que los otros barrios que no son los populares”, explicó.

El 30 por ciento de la población de Argentina vive en barrios populares y son 4416 las villas y asentamientos registrados en RENABAP.

Tanto la referente como las organizaciones sociales, ven “con buenos ojos” el programa Detectar y participan de forma activa en su implementación en los barrios populares pero les “preocupa” el aislamiento social preventivo y el aislamiento obligatorio de los contactos estrechos, como así también “la garantía de dignidad” en las familias que van quedando aisladas y que no tienen capacidad de auto sustentanción en ese tiempo de aislamiento.

“Desde hace semanas que venimos pidiendo protocolos para barrios populares. Vienen emitiéndose distintos protocolos para barrios populares pero se va resolviendo localmente. Depende de cada municipio y depende también de la estructura de cada barrio, porque la circulación de contagio es más grande en los barrios populares por el hacinamiento”.

Aproximadamente el 30 por ciento de la población de Argentina vive en barrios populares y son 4416 las villas y asentamientos registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El riesgo de contagio del Covid – 19 claramente es alto para todas aquellas personas que habitan en ellos.

“Para poder parar la circulación comunitaria uno tiene que abastecer a los que quedan para poder aislarse y poder aislar a los contactos estrechos y poder aislar de manera digna a las familias que están contagiadas, eso es lo que hay que garantizar”, aseguró Joski.

La referente contó que para pensar en la implementación de los dispositivos de aislamiento, mantuvieron ella y otros referentes, una reunión tanto con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, como con el ministro de la Provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano. “Las organizaciones sociales lo venimos impulsando y exigiendo desde hace muchísimo tiempo, y vamos recogiendo rebote y nuestra experiencia, a partir de la articulación institucional”, aseguró.

En los barrios populares, según contó la referente, hasta el momento son dos los programas que están funcionando y que están articulando con el Estado. Uno es “El Barrio Cuida al Barrio” y otro es el programa “Detectar”.

“ La no integración socio urbana y al no haber procesos de urbanización previa, las condiciones de contagio y sanitarias de los barrios populares son mucho peor”, Marina Joski.

“Vamos teniendo no solamente acceso a la información sino también acceso al acompañamiento porque son los mismos referentes territoriales los que tienen que poder intervenir y saber dónde están aislados, para garantizar que en los hoteles o en los espacios de aislamiento esas familias tengan alimentos y todo lo que necesitan para que puedan abordar con una respuesta del Estado, el aislamiento social preventivo de las familias de contactos estrechos de casos positivos”, amplió Joski.

Según describe la referente, en los barrios populares están más en riesgo por “la estructuración” de los mismo barrios. “Hace años que venimos luchando por tierra, techo y trabajo, y no son palabras al azar, son realmente reivindicaciones que hacen a la dignidad humana dentro de los territorios. Es muy probable que en cualquiera de los barrios populares convivan una familia completa de seis personas o en tres habitaciones tres familias compartiendo baño y cocina, entonces ahí la capacidad de aislamiento se reduce. No tenemos servicios públicos, ni cloacas, ni agua, ni conectividad para nuestros pibes y pibas para que realicen la tarea. Lo cierto es que el patio de mi casa, es la entrada de la puerta del vecino, entonces la circulación de nuestros pibes y del virus es muchísimo más potente”, profundizó.

“La no integración socio urbana y al no haber procesos de urbanización previa, sumado a cuatro años de saqueo de todos estos recursos, las condiciones de contagio y sanitarias de los barrios populares son mucho peor”, agregó Joski.

“Hace años que venimos luchando por tierra, techo y trabajo, y no son palabras al azar, son realmente reivindicaciones que hacen a la dignidad humana dentro de los territorios"

Para la referente, a esta realidad que viven desde hace años los barrios populares, se suman dos factores más que empeoran la situación: “Uno es la capacidad de trabajo, la mayoría de nuestros barrios populares están habitados por trabajadores de la economía popular, changarines y trabajadores en negro que hoy no están pudiendo generar ingresos. Y el otro factor es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que tampoco llegó para quienes tienen por ejemplo, un salario social complementario. Entonces la capacidad de aislamiento y la capacidad de autoabastecimiento se reduce enormemente”, explicó.

“Sabemos que tenemos todas las de perder frente a una pandemia, como así comemos mal y tenemos más colesterol, diabetes u obesidades preocupantes, por la gran ingesta de hidratos de carbono porque comemos guiso o pan todo el tiempo, porque es lo más accesible a nuestros ingresos. La mayoría de nosotros quedamos por debajo de la línea de indigencia y la gran mayoría de los trabajadores de la economía popular y la gran mayoría de los habitantes de los barrios populares, estamos bajo la línea de pobreza”, aseguró la referente social.

Para Joski, esas son las condiciones que hoy facilitan que “el virus circule” y el “único remedio” que tienen para contrarrestar esta realidad es “apelar a pisos de dignidad” para poder llevar adelante el aislamiento.

“Sabemos que tenemos todas las de perder frente a una pandemia"

“Necesitamos agua para cada uno de los vecinos, necesitamos información clara y para eso como respuesta genuina estamos cada una de las organizaciones acompañando cada una de las políticas públicas que se desarrollan en relación a la pandemia”, expresó.

En el caso de la Villa 31, donde en estos días se conocieron muchos casos positivos y hasta la muerte de dos referentes por causa de esta enfermedad, Joski le contó a este medio que muchas semanas antes habían pedido un comité de crisis y habían emitido un pedido de detección activa de casos, además de un protocolo sanitario para los barrios populares y la asistencia alimentaria. “Hay deficiencias, creo que lo vamos construyendo a la par, pero ciertamente hay deficiencias”, agregó.

La situación de los barrios populares en este contexto de pandemia es alarmante y agravante. “Los comedores están gestionando miseria prácticamente porque están gestionándose solidariamente entre vecinos. Esto tiene que resolverse, y es un pedido que le hacemos al ámbito público que se va resolviendo de a poco”, contó.

Desde que el virus apareció, la referente asegura que las organizaciones sociales han trabajado en los distintos territorios haciendo por ejemplo, el relevamiento de personas con factores de riesgo para entregarles puerta a puerta la comida, como también efectuarles las compras o recolectar las recetas médicas para acercarlos a los centros de salud y así solicitarles los medicamentos. Según Joski, la organización en función de los barrios se viene implementando desde los comienzos de la pandemia.

“Los comedores triplicaron la cantidad de raciones que entregan, aún sin apoyo alimentario del Estado. Este lunes 25 de mayo, hubo más de 100 'locrazos' en CABA, solamente con la autogestión y la solidaridad de otros vecinos. Ahí tiene que haber respuestas concretas y seguimos pulsando porque existan”, expresó.

El programa Detectar ya se ha puesto en marcha en Retiro, en el Barrio Ricciardelli (1-11-14) del bajo Flores, en el Barrio Mugica (31), en el Barrio 21-24, entre otros, a los que se sumarán más y en todo el país para la búsqueda activa de casos.

“Vemos como única alternativa que el sistema público, sanitario y de desarrollo social se pongan al servicio del aislamiento, no existen las salidas individuales porque no es la forma en la que vivimos. En los barios populares si no hay red de contención, si no hay cooperación, no existen esos barrios. Desde el origen mismo se construyen y se edifican a partir de la red comunitaria”, explico Joski.

“Las organizaciones que sostenemos la redes comunitarias somos indispensables para montar cualquier operativo, y a la vez fortalecer esa red comunitaria hace que todos pensemos que nadie se salva solo, por lo tanto las respuestas tienen que ser colectivas. La salida alimentaria tiene que ser colectiva, la salida laboral tiene que ser colectiva, todo es pensado desde lo colectivo y nunca desde el 'sálvese quien pueda'", agregó.

"Vemos como única alternativa que el sistema público, sanitario y de desarrollo social se pongan al servicio del aislamiento, no existen las salidas individuales porque no es la forma en la que vivimos"

La referente de La Dignidad concluyó: “Desde todo el país venimos construyendo una idea de alternativa económica, cooperativa, solidaria, social y comunitaria, en contraposición a la economía del individualismo. Somos una respuesta, también estamos exigiendo para la salida después de la pandemia, el fortalecimiento y el reconocimiento de nuestro sector como un sector productivo. Esa es una de nuestras más grandes reivindicaciones junto con tierra, techo y trabajo”.

Este lunes, unos 5.000 habitantes del barrio Villa Azul entraron en un estricto aislamiento por 15 días luego de que el operativo Detectar confirmara 84 casos positivos de Covid-19. El barrio que abarca zonas de Quilmes y Avellaneda recibirá ayuda casa por casa.

Al respecto, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni, dijo en exclusiva a Crónica HD: “Esto puede pasar en cualquier lugar de la Argentina, por lo tanto tenemos que estar preparados. Por eso venimos trabajando desde hace tiempo para que ante una situación como esta poder actuar de manera rápida y sin dudarlo.” Y agregó: “La única manera de evitar el contagio es si hay un fuerte control de conciencia”.