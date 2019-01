mresano@cronica.com.ar

El inicio de las colonias de vacaciones en diferentes puntos del país, hecho que convoca a miles de niños, implica un espacio de esparcimiento ante el cese de las actividades escolares, pero al mismo tiempo el alerta, concientización y prevención respecto de las afecciones habituales que desencadenan el contacto con el agua y entre los propios chicos. Pediculosis, otitis y hongos son las principales manifestaciones de malestar de los menores que acuden a las colonias.



Cuidado con las manchas



Las jornadas extensas en piletas, con centenares de chicos de diferentes edades compartiendo el espacio, las instalaciones, además de recrear y reforzar los lazos entre ellos, también los exponen a diferentes dolencias, lesiones y malestares. Las más comunes son otitis, pediculosis y la conformación de hongos, principalmente en los pies.



Justamente en este caso, los especialistas sostienen que producto del sol se gestan manchas blancas, ocres o rosadas en la espalda, en el pecho y brazos, que pueden incrementarse con el calor y la humedad.



En las ingles, pliegues abdominales y entre los dedos se presentan las irritaciones del género candida. En todos estos casos se recomiendan mantener las superficies secas y realizar las curaciones vía oral o local.



Una de las afecciones que más dolores de cabeza genera en padres y en sus hijos es la presencia de piojos en el cuero cabelludo. Impulsada por el contacto con otros chicos, e incluso adultos, y que debe ser advertido rápidamente puesto que en un mes podrá tener 450 huevos y piojos en su cabeza.



A modo de prevención, las autoridades médicas aconsejan revisar periódicamente a los niños, peinar el cabello hacia atrás y recogerlo firmemente en el caso de las nenas. A su vez, es necesario tener en cuenta que los accesorios para el pelo como peines, hebillas y hinchas deben ser de uso individual.



Por último, la otitis es uno de los malestares que más aquejan a los chicos, por el profundo dolor de oídos, su síntoma más manifiesto.



En este sentido, el doctor Guillermo Wulfsohn, detalló a Crónica que "es una de las patologías más frecuentes, provocada por la exposición al agua. Ello produce un micro trauma en el conducto auditivo".



En consecuencia Wulfsohn remarcó que el empleo de tapones no evita el malestar, y la manipulación de isopos lo profundiza.



En este caso, enfatizó que "no es recomendable porque lastima el conducto y lo irrita. La consulta médica es lo más efectivo y seguro".



En tiempos de colonias, los chicos tienen una buena oportunidad de disfrutar sus vacaciones pero sus adultos no deben distraerse, sino estar atentos a posibles contagios que le impedirán a sus niños divertirse.