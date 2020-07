En una entrevista que recorre el panorma actual de las pequeñas empresas, los comercios y los trabajadores e incluye consejos para salir adelante, el analista económico y experto en consumo, Damián Di Pace, cuenta a Crónica sobre su libro "Economía de a pie", un texto de aprendizaje para los compran y para los que venden en una Argentina que atraviesa un momento difícil y que se prepara para un desafío mayor cuando termine la cuarentena decretada por la pandemia del coronavirus.

Propone un texto que le plantea a los lectores "como administrar un presupuesto hogareño y qué decisiones económicas nos retribuyen mayor beneficio de acuerdo a cada bolsillo", según repasó el autor. En fin, como lo propone el título, un libro para entender la economía de "los de a pie" y salir adelante.

- ¿Qué problemas considerarías como más preocupantes para la economía del hogar?

- Si bien cada situación es diferente por el impacto de la pandemia en el ingreso de las familias, los niveles de endeudamiento son preocupantes. Muchos están tomando crédito con incertidumbre sobre sus ingresos. Estamos viendo pérdida de empleo, pérdida del poder adquisitivo, recorte salarial y mucho trabajador independiente y prestador de servicios que ha pasado de ser clase media alta a clase media baja en cuatro meses.

- ¿Se puede salir adelante?

- Sí. Creo que para quienes tienen deuda en esas circunstancias en algún momento deberá existir la posibilidad de refinanciar y prolongar los plazos de pago de sus deudas. En agosto, aquellos que ingresaron en la plan de pago de tarjeta en 12 meses con 3 meses de gracias y tasa del 43 % para los 9 meses restante, les llega la primera cuota. Hay que estar atentos a cómo se comportan los consumidores con esos pagos.

- ¿A qué se debe la elección del título, "Economía de a pie" y qué nos podés adelantar?



- En mi anterior libro "Economía pyme" vemos un paso previo a este análisis que busca resaltar que para la economía "de a pie" camine, la economía productiva debe caminar más rápido aún. Ponerle “un pie a la economía productiva” genera que la “economía de a pie” se detenga. El libro propone estudiar diferentes pasos. Para los consumidores: cómo administrar un presupuesto hogareño, entender las diferencias entre la compra física y la compra digital, qué decisiones económicas nos retribuyen mayor beneficio al bolsillo y qué es una compra inteligente. Para las empresas: aborda desde la inversión a como optimizar el gasto y las herramientas de ahorro disponibles.

- ¿Cuál es tu pronóstico sobre los comercios y las pymes que hoy están en crisis?

- Creo que esta crisis es una oportunidad para reconocer errores de políticas públicas que nos han llevado a estos resultados y que hoy se agravaron. Ya no será necesario entenderlo sino que se está viendo y los cambios deben ser urgentes. No hay horizonte futuro sino allanamos el camino al sector mipyme. El gobierno está pensando en 60 medidas que deben tener un plan macro fundamental de estabilizar inflación, déficit fiscal, nivel de gasto público, balanza comercial, producción y empleo y baja de la carga tributaria por agente económico privado y escalas. Este último punto es clave. Nuestro PBI actual es de alrededor de U$S 400.000 millones y los Argentinos tienen ahorros fuera del sistema por U$S 350.000. Hay un PBI esperando para poner de pie a la Argentina. Podemos negarlo y pensar que los argentinos evaden o fugan divisas o reconocer que los argentinos no tienen moneda propia y tampoco incentivos para producir en nuestro país.

- En tu libro también analizas el durante la pandemia...

- Sí, creo que por ahora la economía deberá convivir con la pandemia a través del distanciamiento social, con protocolos, con actividades desde el hogar. Creo que repetir una etapa restrictiva tendrían un impacto fulminante en la economía.

- Retrasaste la publicación para incluir el capítulo de postpandemia, ¿hay algo que nos puedas contar de tu pronóstico para ese entonces?



- En términos de la macroeconomía el deterioro está por venir. Pensamos que estamos atravesando el peor momento de nuestra economía pero el cierre de empresas, pérdida de empleo, pobreza, suba de inflación aún actuará en el tiempo. En los consumidores creo que sí se mantendrán algunos cambios de hábitos y comportamientos, como el aprendizaje sobre el comercio electrónico, las aplicaciones de envíos y de pagos han llegado para consolidarse. Así como también pienso que estamos tan deseosos de salir a tener una vida social de consumo vía gastronomía, servicios de entretenimiento y turismo que estos sectores que la están pasando pésimo tendrán un rebote histórico. Los comercios físicos no van a desaparecer pero sin deberán adaptarse tecnológicamente. La vida argentina será muy austera en los próximos años pero hay salida, siempre la hay.