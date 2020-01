Por Matías Resano

Mientras miles de turistas arriban a la ciudad de Mar del Plata, como suele suceder en cada temporada veraniega, al menos unas cincuenta personas se han visto privados de disfrutar de sus vacaciones. La causa de ello, según denuncian los damnificados, es el accionar engañoso de un hombre que ofrece un departamento en alquiler, que jamás entrega posteriormente, puesto que desaparece a las pocas horas de cobrar el depósito.

A pesar de las sucesivas denuncias, de haberse aprovechado incluso de discapacitados, el supuesto propietario continúa en libertad y por lo tanto sus víctimas exigen su detención.Bajo el fin de descansar en las playas marplatenses, Sofía comenzó a buscar alternativas de alquiler.

Estos son los diálogos por whatsapp de las víctimas con los estafadores.

En su caso, ella necesitaba una propiedad amplia, puesto que su plan era compartir sus días en La Feliz junto a ochos familiares. En ese afán, la mujer, oriunda de la localidad bonaerense de Florentino Ameghino, encontró una oferta interesante por su precio, pero principalmente por la dimensión del inmueble, en el grupo de Facebook "Alquileres, Compra y Venta Mar del Plata".

"Le pido un comprobante de pago, y me manda una foto del DNI pero del frente, sus datos no se podían ver. Luego me dice que estaba ocupada hasta que un día me respondió el esposo de ella, y me dijo que con mi plata estaba tomando cerveza en la playa, y me bloquearon de todos lados" contó una damnificada.

En este sentido, la damnificada detalló a Crónica que "este tipo publica un departamento para 6 u 8 personas, a dos mil quinientos pesos por día, en Peralta Ramos 1035". Por lo tanto, "le dejo un mensaje en Facebook, ya en noviembre me pasa todos los datos de él. Me pide que le haga un depósito del 30% y le deposité 5 mil pesos, que era el equivalente a la semana que me iba a ir".

Sin embargo, un mes después de realizar la reserva, "el 17 de diciembre intento contactarlo y no le llegaban los mensajes, lo llamé y tampoco contestaba, y mucho menos en su Facebook. Por eso hago una publicación en el grupo que lo conocí para contactarlo y allí conozco a tantas otras personas que fueron estafadas por este hombre. Ahí me di cuenta que me había engañado".

En consecuencia, Sofía decidió radicar la denuncia en la UFI° de Florentino Ameghino pero hasta el momento sólo ha recibido como respuesta que las autoridades intervinientes centran sus tareas en identificar al denunciado. En referencia a él, María Eugenia reveló que "mi hija contactó a Raúl Santiago Berenjeno. Ella es hipoacúsica, quería ir a Mar del Plata una semana con cinco personas más. Nos mandó las fotos, un departamento divino, excelente ubicación y entonces mi hija cobró su pensión de discapacidad y con esa plata realizó el depósito. El hombre me pasó su documento, su dirección y una factura de un servicio para corroborar los datos".

En su caso, el acusado se aprovechó de la buena fe de un grupo de chicos hipoacúsicos, e incluso se río de ellos. "Yo le dije que iba a viajar con ellos porque sólo se comunican con señas, y él me dijo que me quedara tranquila porque era trabajador social y solía asistir a chicos como mi hija".

Pero tras llevar a cabo el adelanto de 6.300 pesos, advirtió una irregularidad en el contrato, enviado por mail, y comenzó el vano intento de comunicarse con el supuesto dueño del inmueble. Ambas forman parte de un grupo de Whatsapp llamado: "Estafados", compuesto por más de 30 personas, víctimas del mismo hombre.

Mediante esta vía, tomaron conocimiento que "vive en ese lugar que ofrecía en alquiler y es taxista. Algunos lograron verlo e identificarlo", reconoció Sofía. Por su parte, Eugenia remarcó que "hace unas horas nos contactó una chica que estaba varada en Mar del Plata, tratando de ubicarlo".

En el mismo punto de encuentro, también brindó su experiencia Ana, quien fue estafada por una mujer, que realizó una oferta de alquiler en el mismo portal de Facebook y le exigió un depósito de 6 mil pesos. Una vez cumplido ese requerimiento, "le pido un comprobante de pago, y me manda una foto del DNI pero del frente, sus datos no se podían ver. Luego me dice que estaba ocupada hasta que un día me respondió el esposo de ella, y me dijo que con mi plata estaba tomando cerveza en la playa, y me bloquearon de todos lados", contó su odisea Ana, oriunda de Tucumán. Por si fuera poco, fue amenazada para que cesara con las denuncias públicas.

Diferentes testimonios que dan cuenta de las maniobras desleales de dos personas que simulan ser propietarios para apropiarse del dinero ajeno. En este sentido, María Eugenia brindó un testimonio clarificador, respecto de las sensaciones ante situaciones semejantes, al confesar que "Berenjeno me dijera que era trabajador social me dolió más que la plata porque me había ilusionado. Pero después cuando pasó todo esto sentí que se burló de mí y de mi hija. Además me angustió mucho decirle a mi hija y a sus amigos que el dinero de su pensión se la quedó este estafador, ellos no entendían nada. Sé que es muy difícil que lo condenen y nos devuelva la plata pero al menos intentaremos que no vuelva a hacer lo mismo".