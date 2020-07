Cómo vivir mejor a pesar del aislamiento

La autora del libro “Así me cuido yo” nos cuenta los consejos para cuidarnos, bajar el stress, comer sano y sobre todo, para encontrar sintonía entre nuestro cuerpo, mente y espíritu. Una forma de transformar nuestro vivir.

En este momento difícil, donde la humanidad entera tiene el desafío de aprender a vivir de otra forma, nos juegan diferentes sentimientos. El stress, cansancio, sumado al encierro, son un combo de angustia y miedo. Pero hay forma de superar este estadío y Marina nos brinda todas las herramientas, para sentirnos mejor y para aprovechar a hacer cambios en nuestra vida, que son fundamentales para vivir mejor.

“Este momento también representa todo un desafío, pero tengo herramientas que me ayudan a sentirme mejor” menciona ni bien comenzamos nuestra charla y entre risas nos cuenta que hay que dejar un poco el celular y enfocarnos en otros puntos.

Así es que comenzamos a hablar sobre los consejos claves plasmados en su libro “Así me cuido yo” donde hay una dedicatoria profunda, directa, esencial: “Dedico este libro a todos aquellos que me lo pidieron, a todos los que confían en mí y me siguen día a día, a todos los que como yo quieren tener el poder sobre su salud, a todos los que quieren sanar y ser felices”. Allí mismo se encuentra una clave: sanar. Un eje fundamental que atraviesa toda nuestra charla, como también todos los consejos, publicaciones y libros de Marina Borensztein.

“El libro Así me cuido yo es el producto de un libro anterior: Enfermé para Sanar. Todo el éxito, las consultas, los registros y pasos, vienen de ese primer libro que es como mi diario personal, donde registré que fui haciendo y aprendiendo, una vez que me diagnosticaron que tenía cáncer de mama. Yo ahí tomé una decisión, porque yo soy la protagonista tanto de mi enfermedad como de la posibilidad de curarme” nos cuenta Marina.

Marina Borensztein en Así me cuido yo: "Una guía para que sanar, dependa de vos"

Sus libros son conmovedores y reflejan su propia experiencia, que hoy en esta entrevista no sólo nos cuenta, sino también comparte consejos que ella misma fue llevando adelante para sanar: “me di cuenta que yo también soy la causa de la enfermedad y yo soy la protagonista en el proceso de sanar. Es muy importante aceptar el protagonismo de cada uno para transformarse. Es aceptar mi trabajo personal”.

Herramientas para transformar nuestra vida:

“Hay herramientas importantes para llevar una vida sana. Respirar, hacer baños de sal y relajarnos. Bajar el stress y sobre todo desconectarnos un poquito del celular. También la alimentación es importante. Yo siempre fui de comer creyendo que así tenía una vida sana, hasta que empecé a investigar y me di cuenta que estaba comiendo mal. Abandoné todos los alimentos procesados, el azúcar, los edulcorantes artificiales. Empecé a investigar y justamente el libro Así me cuido yo es el relato de esa investigación” comenta Marina.

“También empecé a indagar, a biodecodificar las emociones. Yo cuando supe de que en ese momento tenía una enfermedad, dejé que los médicos me curaran, pero también me planteé que es el momento de la acción, de decidir cómo iba a hacer los cambios que mi cuerpo estaba pidiendo. Creo firmemente que somos los creadores de nuestra realidad. Y también tomé decisiones, abandoné el stress de querer controlar todo y sobre todo abandoné la rigidez, porque la rigidez es mi peor enemiga”.

En todos los canales en los que Marina brinda sus mensajes (web, instagram y facebook) podemos observar algo puntual, una trilogía de sanar cuerpo, mente y espíritu como parte de una mirada integral y amorosa para aprender a cuidarnos desde lo simple y en pequeños actos cotidianos.

“Algo que siempre hago es mi jugo verde a la mañana. Incluso si tengo que salir de viaje voy con mi licuadora. Es algo fácil de hacer. Hay consejos en mi página, donde recomiendo por ejemplo mezclar kale, con espinaca, brotes de trigo, pepino, apio, manzana y jengibre. En el libro Así me cuido yo hay más recetas. Es importante también manejar las medidas, antes no prestaba atención a eso, hasta que descubrí que nos tenemos que cuidar con el azúcar y no sólo con el azúcar agregado. Todos los alimentos tienen azúcar entonces es importante para una dieta sana, ingerir la dosis justa para nuestro cuerpo”, revela Marina y agrega que su jugo matutino le da un shock de vitaminas y energías que le permite desarrollar sus actividades diarias sin pesadez ni malestares.

Marina nos enseña a cómo hacer nustros jugos matutinos para mantener una vida saludable.

¡Ojo con el azúcar!

Varias autoras y nutricionistas revelan que el azúcar en exceso es peligroso para nuestro cuerpo. Cuando nuestra dieta se basa por demás en alimentos que contienen azúcar, exigimos a nuestro cuerpo al límite conllevando a otros peligros: por dónde va la glucosa es por dónde también van las células cancerosas, ya que ellas se alimentan también del azúcar.

“Todos los alimentos tienen azúcar. No sólo los procesados o el azúcar extra que comemos. Las verduras, el arroz, las legumbres. Entonces hay que combinar porciones, comer en su justa medida y sanamente para no enfermarnos. Aprender a combinar los ingredientes como corresponde. No se trata de comer menos, sino de hacerlo mejor y para ésto no hace falta un dineral. Es combinar bien las medidas”. Alerta Marina. Y también agrega: “Hay también otros consejos fáciles y económicos para hacer. Yo combino alimentos crudos pero también me doy el gusto de lo cocido. Por ejemplo, ahora estoy tomando mi caldo de huesos, que lleva unas 24 horas para hacerse, pero es algo que disfruto”.

En este sentido Marina recomienda un acto simple para cocinar o consumir verduras, legumbres o arroz:

“Es importante remojar los alimentos con vinagre de manzana o blanco y agua. También sirve mucho agregar ¼ de taza de bicarbonato o un jugo de limón. Lo dejamos actuar como mínimo 20 minutos. Incluso la misma fórmula se puede colocar en un rociador para tener a mano. No es necesario enjuagar y de esta manera la comida llega con menos agroquímicos y pesticidas a la boca”

Retomando la propuesta de que la rigidez es la peor enemiga, Marina agrega que por ejemplo, en su libro Así me cuido yo, ella recomendaba abandonar el consumo de carne, pero señala que cuando su cuerpo lo necesita, lo hace “hay cosas que fui cambiando. Por ejemplo ahora como carne sólo de pastoreo. También incluyo el pescado. El resto de los consejos los dejo igual, pero los practico con más conciencia”.

También menciona algo clave “en mi proceso empecé a perdonar. El perdón es clave como practicar la gratitud. Empecé a meditar, a descubrir secretos de belleza, a hacer baños de sal. Actos sencillos pero significativos”.

Consejos para todos los días:

“Tomo agua todos los días. Es importante desintoxicarse. Cada mañana antes que nada, voy al baño y me limpio la lengua. La gente en general no sabe lo importante que es limpiarnos la lengua. Uso una cuchara y con la parte cóncava repaso la lengua varias veces de adentro hacia afuera. Al menos unas cinco veces. Después me cepillo los dientes. Esta limpieza elimina bacterias, restos de comida, hongos y células muertas porque mientras dormimos, nuestro sistema digestivo sigue despierto eliminando toxinas del cuerpo y las envía a la superficie de la lengua”.

Practicar la gratitud:

Por último queremos dejarte un consejo amoroso, que Marina publica en su página:

“La gratitud es una práctica poderosa. Algunos tienen el don de practicarla naturalmente y otros, como yo, la descubrimos frente a la diversidad. Ahora todos los días doy GRACIAS por todo. ¡Todo! y cuando más agradezco más feliz soy y mejores cosas me pasan. Desde lo más obvio, como por ejemplo que mis dos piernas funcionan bien, o que sale agua de la canilla, hasta lo más sofisticado, que siento paz en mi corazón. Digo GRACIAS GRACIAS GRACIAS”.

