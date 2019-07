Al menos seis vuelos fueron cancelados, otros tantos se encuentran demorados y tres debieron ser desviados del aeropuerto de Bariloche como consecuencia de la gran cantidad de nieve caída en las últimas horas, informaron este sábado fuentes aeroportuarias, que indicaron que las condiciones no mejorarán hasta al menos las 15 horas. Además, las condiciones climáticas provocaron la caída de árboles, cortes de luz y calles intransitables.



Un total de 41 vuelos estaban programados para operar este sábado en Bariloche, todo un récord para el inicio de la temporada invernal de los últimos años, de acuerdo a las fuentes. Si bien la estación aérea se encuentra en condiciones de operar, aún con nieve, la gran cantidad caída en muy poco espacio de tiempo esta madrugada hizo que las máquinas limpiadoras de pistas no dieran abasto, porque sigue nevando intensamente.



Este sábado por la mañana los vuelos de JetSmart, LATAM y Aerolíneas Argentinas procedentes de El Palomar y Aeroparque fueron desviados a Neuquén debido a que el aeropuerto se encontraba en esos momentos inoperable.



En tanto fueron cancelados los servicios de Flybondi procedentes de El Palomar y Córdoba, y serán reprogramados los vuelos de Aerolíneas Argentinas y LATAM que debían llegar desde Aeroparque y el de JetSmart de Mendoza.



La gran nevada cubrió todos los rincones de Bariloche, hasta el Centro Cívico. Por el momento no hay rutas cortadas, solo se permite transitar con extrema precaución. Como consecuencia de la caida de ramas, hay muchos barrios de la ciudad sin energía eléctrica.



El pronóstico indica que continuarán las nevadas durante todo el sábado y la temperatura máxima no superará los 3°C. En el cerro Catedral la nieve sumó casi un metro en la cumbre y 30 centímetros en la base. Bariloche



Desde esta madrugada está cayendo una gran cantidad de nieve en la ciudad.



Debido al clima algunos vuelos han sido demorados o derivados.



Seguimos trabajando intensamente con nuestras máquinas preparadas para operativos en la nieve ���� pic.twitter.com/BSFiVyL19c — Aeropuertos Argentina 2000 (@aa2000oficial) 20 de julio de 2019 Video | Así despejan la nieve de la pista de aterrizaje del aeropuerto de #Bariloche pic.twitter.com/3ZkL6pkzKR — De Bariloche (@debarilocheRN) 20 de julio de 2019