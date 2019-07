Un hombre de la ciudad de Berisso, compró un camión de tierra en una cantera de La Plata y luego, al volcarla en su terreno, descubrió pedazos de huesos de un animal. Los llevó al Museo de Ciencias Naturales y ahí le confirmaron que se trataba de un mastodonte de más de 10 mil años.



“Cuando volcaron la tierra vi una piedra distinta, de otro color”, relató Walter. La sacó y notó que tenía poros típicos de un hueso enterrado hace muchos años. Siguió buscando en la tierra y encontró más pedazos como ese, los lavó y pensó que se trataba de una mandíbula y otros restos de animal.

El hombre llamo varias veces al Museo de Ciencias Naturales y pudo comunicarse con una empleada del lugar y le dijo que le llevaría los huesos para que pueda observarlos. “Fui con los restos y la chica no lo podía creer. Me mostró un par de animales y me preguntó si la dentadura que yo tenía podía ser alguno de ellos. Al verlos noté que los huesos que encontré se parecían al de un mastodonte”, explicó Walter.

Luego de compartirlo por sus redes sociales, un paleontólogo se comunicó con él y se acercó a su casa donde se encontraban los otros restos, el especialista pudo analizarlos y corroborar que se trataba de un mastodonte.

Paleontólogos del Museo de Ciencias Naturales buscan más partes del animal.

Un día después, paleontólogos del Museo fueron a la montaña de tierra para seguir buscando más partes del animal. A Walter le explicaron que era un descubrimiento increíble porque generalmente se hallan algunos huesos pero no el cuerpo completo debido a que los depredadores se llevaban los pedazos de los cuerpos que hallaban.



“Estaba entero por la cantidad de huesos que encontramos y de qué zonas eran, huesos de la paleta, cadera, costilla, mandíbula, columna vertebral, pierna, fémur, radio y los colmillos entre otros”, aseguró el sujeto.

El animal se extinguió hace 11 mil años.

Walter está seguro que encontró restos de dos animales ya que extrajeron dos mandíbulas de diferente tamaño. “Yo encontré huesos de un cachorro y después ellos encontraron una mandíbula más grande. Por eso me dijeron que posiblemente había dos animales”, agregó.



Ahora los restos son analizados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Además Walter el hombre aclaró que de la cantera se sacó más tierra y se depositó en otros camiones por lo cual deduce que puede haber más restos del animal en otros montículos.