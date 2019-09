El dólar para la venta al público subió este lunes 24 centavos y cerró a $59,32 promedio en una rueda que se caracterizó por el bajo volumen operado en el segmento de contado, en tanto en el sector mayorista avanzó 25 centavos y finalizó a $56,92.



Para los analistas de mercado, las ventas oficiales sirvieron para contener la tendencia alcista en la cotización del tipo de cambio.



En esta jornada el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un nuevo decreto, el 661/2019, a partir del cual dispuso que los estímulos a las exportaciones se pagarán solo si se ingresaron las divisas obtenidas por ventas al exterior.



El objetivo de la nueva medida es incentivar la liquidación de exportaciones, hecho que por el momento no pudo conseguir.



"El pago de los estímulos a la exportación previstos en la Sección X de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones estará sujeto a que los exportadores hayan previamente ingresado al país y/o negociado en el mercado de cambios las correspondientes divisas de acuerdo con la normativa vigente", precisó el decreto.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 46 puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 81,781%.



El total adjudicado fue de $251.755 millones sobre vencimientos por $245.918 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $5.837 millones.



"La demanda por cobertura volvió a requerir del auxilio oficial para abastecer la plaza y para acotar la corrección del primer día de la semana", señaló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Y advirtió que la semana arrancó "con el menor volumen de negocios de los últimos meses, a excepción de las fechas coincidentes con feriados en los Estados Unidos".



En la misma línea, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios recalcó que el dólar subió con muy poco volumen operado "y con la intervención directa del BCRA calculando que habrá vendido unos US$ 70 millones para mantener un equilibrio entre oferta y demanda, de los bancos y empresas, para el pago de sus obligaciones con el exterior y en cobertura de posiciones".



Así, en el sector de contado se hicieron sólo US$ 287 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario, se operaron US$ 205 millones lo que representó una baja del 40% respecto del pasado viernes.



Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios. Los meses de septiembre y octubre, terminaron operándose a $57,76 y $62,76; con una tasa del 77,41% y 98,55%, a esos precios finales. Diciembre terminó a $71,40 con una tasa del 93,79%. Todos los plazos mostraron bajas, en promedio del 0,5%.