"¿Quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana", había arengado en Twitter a comienzos de esta semana el creador de contenidos Yao Cabrera, tras el fiasco que se llevó el mundo entero por la esperada pelea del domingo entre el excampeón del Mundo, Floyd Mayweather, y el youtuber estadounidense Logan Paul.

Floyd Mayweather y Logan Paul se enfrentaron durante 24 minutos el domingo pasado por cien millones de dólares, en una pelea atípica sin jueces ni veredicto final.

Fiel a su estilo provocativo y deshinibido, el joven influencer aprovechó que la bronca y la desilusión por el resultado del encuentro entre el excamepeón del mundo y la figura pública de Youtube había sido un bodrio para redoblar la apuesta a nivel local

“Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul. Cuando la veo, a puros abrazos. Chicos, ¿quieren ver una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana, y me doy con él acá en la Argentina, cara a cara. Si me gana, me voy de la Argentina para siempre".

A los pocos minutos de publicar aquel mensaje, su tweet había alcanzado una enorme masividad, y lo posicionó entre las principales tendencias del lunes. En controversial instagramer siguió arengando en su cuenta oficial de Twitter para que su propuesta llegara a los oídos de Marcos "Chino" Maidana, excampeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

"Si le dan RT Y FAV a este tweet reto al CHINO MAIDANA a un combate de boxeo si me gana me voy para siempre de ARGENTINA"

Con el pasar de las horas, la expectativa por la respuesta del exboxeador santafesino fue incrementando, siendo que muchos anhelaban una revancha en suelo argentino por el fiasco de la pelea estadounidense.

Y finalmente, el Chino apareció. Pero no lo hizo como muchos pensaban. De forma muy sutil, el púgil argentino que enfrentó a 'Money' Mayweather en dos ocasiones publicó un video del estadounidense en su cuenta oficial de Instagram, donde se lo ve realizando piruetas arriba de una bicicleta, y acompañó las imágenes de la siguiente manera: "Aca @floydmayweather cómo hace un circo con el #boxeo". ¿Será su respuesta final a Yao Cabrera?