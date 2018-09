Hace un año y medio Britany Sánchez forma parte del plantel Club Juventud, siendo la única chica trans que disputa la Liga Femenina en la ciudad bonaerense de Pergamino.

Britany se fue a los 5 años a vivir a Chaco por cuestiones familiares y a los 17, cuando regresó, decidió practicar el deporte que ama y la hace feliz, el fútbol.

"Simplemente quiero ir a disfrutar a la cancha y a hacer lo que tanto me gusta", comentó la joven entusiasmada minutos antes de partir el entrenamiento.

No todo fue color de rosa en la vida de esta chica trans, que tras sufrir discriminación y agresiones en reiteradas ocasiones, el 2 de septiembre pasado vivió uno de los episodios más desagradables de su vida, cuando en el medio de un partido frente a Douglas Haig, el árbitro asistente, Diego Ramos, tuvo palabras pocos felices con ella.

Finalizado el encuentro, se produjo una situación en el vestuario que terminó, cuando Ramos golpeó con su banderín a Sánchez en la cabeza, produciéndole un corte.

Así quedó Britany tras la agresión.

"Cerca del final del partido, la pelota se va y yo se la pido. Él no se da vuelta para decirme nada y cuando se lo repito, me contestó mal", reveló Britany que contó el momento de la agresión "Cuando le pregunto por qué había reaccionado así, me empuja, lo empujo y ahí es donde viene otro árbitro que me sostiene para parar la pelea. Ramos aprovecha esa situación y me pega tres veces con el banderín hasta dejarme sangrando".

Britany tuvo que ser trasladada al hospital San José, en donde la realizaron sutura en el cuero cabelludo y al día siguiente, realizó la denuncia correspondiente en el Juzgado de Garantías Número 2.