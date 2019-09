Luego del brutal femicidio de Navila Garay en Chascomus, María Clarisa Vogt una nena del pueblo, se filmó interpretando el tema "Tan Fuerte", escrito por Yami Safdie, artista que combate la violencia machista y tiene como objetivo propagar el "Ni una menos".

La nena, de 12 años, cantó en memoria de la adolescente asesinada en esa ciudad bonaerense y fue una conocida de su familia que publicó en su cuenta de Twitter el video superando, en cuestión de minutos, las 122 mil reproducciones.

"Hago esto para transmitir un mensaje desde el corazón, haciendo lo que más amo, que es cantar", explicó la chica antes de empezar a entonar la canción. “Hablo por todas las mujeres que podrían haber pasado lo que pasó Navila, una historia que me atravesó de cerca”, afirmó la nena tres años más chica que la víctima.

Navila fue asesinada a masazos en la cabeza, en una quinta donde Néstor "Lito" Garay trabajaba como jardinero. El hombre de 56 años, único detenido por el crimen, se negó a declarar y sigue detenido.

La letra completa de Tan Fuerte

Mi cuerpo no es tu propiedad

Mi vida no es tu decisión

La esperanza se me va si prendo la televisión

Con miedo de salir, de bailar, de disfrutar

Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar

Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar



¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar

No nos quieren escuchar



De chiquita te enseñaron que los chicos son distintos

Nosotras con las barbies Y ellos juegan con autitos

os te tenés que cuidar, no podés hacer lo mismo

No existe libertad cuando existen femicidios

Pero no voy aceptar formar parte de este ciclo

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar

No nos quieren escuchar

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

¿Cuántas lágrimas llorar?

Para hacerte reaccionar

Que no muera ni una más

¿Qué tan fuerte hay que gritar?

Si no nos quieren escuchar.