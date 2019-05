Como ante cada medida de fuerza diagramada por los gremios, los servicios se ven afectados en distinta medida. Y el paro nacional anunciado por la CGT para este miércoles, al cual se suman el Frente Sindical para el Modelo Nacional, las dos CTA, la CATT (Transporte), las 62 Organizaciones Peronistas, la Corriente Federal y docentes, no será la excepción.

Por tal motivo, no habrá trenes, colectivos, subtes ni aviones. Tampoco funcionará el transporte marítimo y adhiere el sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. El gremio de Camioneros, uno de los convocantes con los Moyano a la cabeza, hará que haya recolección de residuos, por tal motivo el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires solicita a los vecinos no sacar los residuos durante este martes, ya que no habrá recolección esta noche.Tampoco habrá distribución ni transporte de caudales.

El Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines se suma y los trabajadores de autopistas y rutas nacionales dejarán las barreras levantadas. Tampoco habrá bancos y la adhesión de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales, impactará en Tribunales.

No funcionarán las dependencias municipales ni la administración pública por lo que la ANSeS decidió adelantar para dicha jornada. Los Hospitales y otras dependencias de salud pública, en tanto, sólo atenderán casos de urgencia a través de sus guardias. Tapoco se podrá cargar SUBE en los kioscos, dado a que la Unión de Kiosqueros del República Argentina (UKRA) se suma a la huelga.

En cuanto a las clases, no habrá en las Universiodades y colegios públicos mientras que los empleados de comercio, cuyo gremio solicitó la adhesión, dempenderá de cada uno. También se suspendieron las funciones en los teatros.