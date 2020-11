A las 00 horas de este lunes comenzó el Cyber Monday, con la participación de unas 180 empresas y comercios que se sumarán por primera vez este año a la acción promocional de ventas para dar un salto en su facturación y volumen de venta, en medio de las medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia de coronavirus.

La edición 2020 del Cyber Monday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se extenderá durante tres días, hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, en los que los nuevos actores que saldrán a ofrecer productos y servicios corresponden a los rubros indumentaria, comidas, decoración y perfumería, entre otros.

.

En total serán 179 las empresas y comercios que participarán por primera vez del Cyber Monday. "El comercio electrónico se convirtió en uno de los motores de la economía en un año donde muchos comercios encontraron en el canal una forma de dar a conocer sus productos y llegar a todos el país", afirmó el director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Gustavo Sambucetti.

Esto hace, añadió, "que más de 800 tiendas hoy estén participando en el evento y que cada vez más argentinos se hayan animado a esta modalidad de compra".

Ante el caudal de usuarios que ingresan a este evento de ofertas, es importante estar atento a los criminales intentan concretar la clásica estafa en la que se compra un producto que jamás llega o que llega algo que no tiene nada que ver con lo que se ofrecía, y por otro, cuando se hacen pasar por las empresas que participan en el Cyber Monday y piden los datos de la tarjeta de crédito.

.

Cómo comprar mejor y evitar estafas en el Cyber Monday

1. Siempre ingresar a las empresas adheridas al evento a través de la web oficial de CyberMonday (www.cybermonday.com.ar). Esto asegura que no es una página falsa

2. Se debe elegir de antemano cuál o cuáles son los productos o los rubros que nos interesan para concentrarnos en ellos y no dejarnos arrastrar por el bombardeo publicitario. Así evitan compras compulsivas y la adquisición de productos innecesarios.

3. De ser posible, mirar los precios con antelación al inicio del evento. Es que muchas veces se publicitan descuentos del 40% o 50% que nada tienen que ver con la realidad.

4. No apurarse a comprar y comparar. Porque quizás encuentres el mismo producto a precios muy diferentes y porque a menudo existe un producto mejor que puede ser más barato o con mejor relación calidad/precio.

No apurarse a comprar y comprar, una buena práctica para el Cyber Monday.

5. Reconocer que se está comprando en un sitio web seguro. Se pueden reconocer estas conexiones al ver el ícono de candado en la mayoría de los navegadores.

En la parte inferior derecha de la pantalla, al lado del símbolo de Internet, tenés que encontrar un candado amarillo. Esto significa que el sitio web que estás visitando es seguro. Si no aparece, entonces no tiene una conexión segura con tu navegador. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Si la barra de direcciones del navegador es de color verde, también podés estar seguro de que la página web es de la entidad que dice ser. Esta característica debe visualizarse cuando se llega a la página para realizar el pago, no en la home.

Además, la URL debe empezar con 'https://' en lugar del 'http://' de las páginas tradicionales.

Otro punto a tener en cuenta es no entrar en enlaces ni descargar archivos que vengan en un correo electrónico. Ingresar en la página y verificar la oferta ofrecida.

.

6. Siempre una excelente práctica es la de escribir directamente la url en el navegador, en lugar de llegar a ella a través de enlaces disponibles desde páginas de terceros o correos electrónicos.

7. Recordar que la posibilidad de adquirir ofertas y que la compra sea online no elimina la vigencia de los derechos de los consumidores, ni de la normativa que los protege. De modo tal que, ante un conflicto con determinado producto, ningún vendedor se puede excusar de resolver la situación por haber sido adquirido mediante esa metodología. Y el consumidor debe reclamar.

8. La Ley de Defensa del Consumidor obliga a la empresa a cumplir con la oferta, en caso de que la operación falle por culpa de los mecanismos de venta o falta de productos. Incluso, si eso ocurre, la empresa deberá mantener el precio aún pasado la fecha de la oferta. En el caso de que la oferta sea por cantidades limitadas, el proveedor debe informar cuantas unidades se encuentran disponibles.

9. Por ley, todos los productos nuevos tienen como mínimo una garantía de seis meses. Si el producto falla y es necesario trasladarlo, los costos corren a cargo del vendedor.

10. El vendedor debe respetar el precio que publica e informar clara y detalladamente si existen costos extras, por ejemplo, de envío, como así también acerca de las políticas de cambio y devoluciones. Si ofrece financiación, hay que asegurarse que se aclare el costo financiero total.

Revisar la URL en las páginas web en que se realice la compra, otra cuestión a tener en cuenta.

11. Hay que mirar la información de contacto con el vendedor, ya que si ésta es extraña o proviene de un país que no tiene nada que ver con la marca del producto, entonces no es confiable. Además debe anunciar las menciones legales en su página web, ya que sino, se lo considera un sitio ilegal.

12. A la hora de comprar, proporcionar sólo la información absolutamente imprescindible para la operación. Si alguna tienda online solicita obligatoriamente información que no se considere como esencial, entonces es mejor realizar tu compra en otro sitio.

13. Los principales inconvenientes con este tipo de ofertas masivas se dan por casos de “publicidad engañosa". Para prevenir esto, es importante archivar -en caso de existir- los correos electrónicos, mensajes o chats enviados y recibidos durante la compra. Realizar "capturas de pantalla" de las imágenes y los textos mostrados durante la publicidad del producto e imprimirlos.

Además, siempre solicitar la factura de lo comprado, y el remito de entrega, que son los que servirán como prueba para iniciar cualquier reclamo. Evitar descargar facturas de productos que no se hayan comprado.

.

14. Llevar un registro escrito de las transacciones. Así se conserva la información que el establecimiento remita acerca de tu compra así como el nombre, datos del negocio y los términos legales de tu compra. Como precaución, conserva esta información hasta que termine el período de garantía del producto.

No utilizar depósito o transferencia para pagar el producto. Usar tarjetas porque, si eventualmente se es estafado, se puede reclamar a la tarjeta y pedir un stop debit.

15. Lo más importante a tener en cuenta es la posibilidad que nos otorga el artículo 34 de la Ley 24.240 y en varios Artículos del Código Civil y Comercial, por el cual el comprador tendrá diez días corridos para arrepentirse y ese plazo se cuenta desde la fecha en que se entregue el producto o se celebre el contrato. Tiene que notificar al vendedor de su arrepentimiento y en caso de que haya sido entregado el traslado del bien corre por cuenta del proveedor.