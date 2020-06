En un escenario lleno de preguntas con respecto a cómo cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), Crónica HD'> Crónica HD volvió a brindar un consultorio en vivo para evacuar todas las dudas e inquietudes de los beneficiados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en medio de la pandemia del coronavirus.

Los especialistas explicaron cómo y en qué momento una persona puede acceder al cobro. También detallaron qué se puede hacer con el dinero una vez que lo obtuviste.

Por otro lado, recomendaron a qué sitio o aplicaciones recurrir en caso de tener dudas con respecto al CBU.

Los especialistas aclararon que si no cobraste el primer IFE porque fue rechazada tu solicitud, pero ahora pudiste acceder al segundo, no se te va a abonar el primer beneficio. "Vas a cobrar solo los 10 mil del segundo, no cobrás el primero", sostuvieron.

En cuanto a la consulta sobre si Mercado Pago sirve para cobrar el IFE, dijeron que no ya que "solo Brubank sirve si se quiere operar con algún banco digital".

Con respecto a las personas que no sabían dónde había sido depositado su dinero, los especialista indicaron que "si ya estabas bancarizado, seguramente cobres el dinero en esa misma cuenta".

De todas formas, agregaron que "hay que acordarse que la información del cobro está en la página de ANSES. Entran ahí con el CUIL y la clave y chequean dónde van a cobrar. Ahí tienen los datos, es bien fácil".