Horas difíciles atraviesa la popular actriz y conductor, Carmen Barbieri quien en horas de la tarde de esta jornada entró en coma farmacológico tras complicaciones en su estado de salud.



La ex vedette, está internada desde hace varios días en la clínica Zabala debido a que padece coronavirus y esto le trajo complicaciones para respirar.

La noticia la dio a conocer Marcelo Polino, en su programa de radio al indicar que habló con el hijo de La Leona, Federico Bal y este le informó que “Carmen está en coma farmacológico".



Casi sin poder hablar, el periodista de espéctaculos dijo: "Hablé con Fede y lamentablemente se ha complicado un poco su cuadro. Está intubada. Es shokeante confirmar esta noticia que no quería dar. Le pedimos a nuestros oyentes que la acompañen con una oración, los que son creyentes, o con buena energía, porque eso llega”.



Por último, así se expresó Fede Bal en sus redes tras las complicaciones en el cuadro de salud de su madre: "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen d cuidarse".

