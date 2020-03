Por Ana Breccia

@anabreccia

Con la rápida propagación del coronavirus se activaron medidas de prevención y contención que se dirigen a la población en general. En las redes sociales se utiliza la consigna #QuedateEnCasa o #YoMeQuedoEnCasa, pero ¿qué pasa con las personas que no tienen un hogar y que viven en la calle? Se trata de un grupo de riesgo: vivir en la calle significa para la persona estar expuesta a muchos factores durante todo el año, deteriora su estado de salud y reduce los años de vida.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat de la Ciudad, enumeraron a cronica.com.ar, las medidas que se tomaron a partir de la alarma por la pandemia que ya afectó a 97 personas y deja un saldo de 2 muertos en el país.

.

El Gobierno de la Ciudad manifestó que "se extreman las medidas tendientes a la detección de la presencia de sintomatología compatible a las del COVID-19 (coranavirus), tales como afectación en las vías respiratorias superiores o cualquier otro síntoma que se corresponda con los producidos por el virus. Para ello se capacitó, tanto al personal del BAP (línea 108), como al de los Centros de Inclusión Social para que ante cualquier síntoma, se derive al 107. Se incorporan termómetros láser".

Con respecto a las actividades, talleres y capacitaciones programados por la Subsecretaría de Asistencia y Cuidado Inmediato y sus Direcciones Generales dependientes, "se suspendieron hasta tanto sedisponga lo contrario".

"Se capacitó, tanto al personal del BAP (línea 108), como al de los Centros de Inclusión Social para que ante cualquier síntoma, se derive al 107".

En los Centros de Inclusión Social y establecimientos donde residan familias y / o personas en situación de calle, se insta a "evitar encuentros, reuniones y actividades, propiciando que éstas las familias y personas estén resguardadas de la propagación y contagio del virus".

Se puso en marcha BAP para personas mayores "se trata de un operativo específico para identificar a las personas mayores. Se usan termómetros láser".

Mariano Masciocchini es Médico de la ONG "¿Me Regalás Una Hora? (https://meregalasunahora.org) quienes brindan atención y asistencia médica primaria, gratuita y desinteresada a personas en situación socialmente vulnerable o con dificultad para acceder al sistema de salud.

En diálogo con cronica.com.ar, el especialista indicó que cuentan con 10 puntos de atención en toda la Capital Federal, pero que en este momento "no podemos aglomerar gente por una cuestión de sanidad y coherencia con lo que nos piden. Tuvimos que cerrar nuestras puertas transitoriamente para motivar y promover evitar la concentración de todas estas personas".

Los médicos voluntarios se vieron obligados a detener la asistencia principalmente porque "No contamos con los elementos básicos para asistirlos como barbijos, guantes y alcohol en gel. Somos una asociacion civil sin fines de lucro y no tenemos ingresos, si no nos ayudan no podemos colaborar", aseguró Maciocchini.

"No podemos aglomerar gente por una cuestión de sanidad y coherencia con lo que nos piden. Tuvimos que cerrar nuestras puertas".

Las personas en situación de calle, "son el grupo de riesgo": "Comen una vez al día, no descansan y su sistema inmunológico es muy deteriorado. Queremos aunque sea asistir con un pequeño grupo de voluntarios y pacientes para orientarlos y que no colpase el sistema de salud. Pero ahora no podemos seguir con la actividad por miedo, no quiero arriesgar a los médicos ni tampoco a la gente", insistió.

A través de un senso, la ONG pudo determinar que atienden a alrededor de 600 personas a nivel nacional con la colaboración de unos 130 doctores. "La única forma de prevenir es la educación e información, de esta manera podemos lograr que nos alcancen las camas en terapia intensiva y no ocurra lo de Italia", cerró.

Martín Giovio es Director de Red Solidaria, en diálogo con cronica.com.ar manifestó que "como voluntarios, estamos organizándonos para ver como podemos seguir cerca de nuestros amigos en situación de calle. Con los recaudos necesarios que los especialistas nos han informado para el acercamiento entre personas. Estamos recibiendo ayuda de jabones para entregarles. Pueden escribirnos whatsapp al +54 9 11 4915 9470".

Desde la Red recomendaron que "si vemos una persona en situación de calle, podemos llamar al 108" y que desde esta situacion de cuarentena "si cerca de casa, conocemos o vemos a alguien en situación de calle, podemos preparar un plato de comida de más, un abrigo, y tambien un poco de agua y jabon para que puedan lavarse las manos", explicó.