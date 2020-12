Fiebre, tos seca, fatiga o falta de olfato, fueron los síntomas y los primeros indicios de contagio de coronavirus, el responsable del síndrome respiratorio agudo severo. Un virus que hasta el momento era desconocido.

Por primera vez fue detectado en Wuhan, China. Y ese fue el punto de inicio de un virus que culminó en pandemia.

Poco más de un año después casi 78 millones de personas se contagiaron y más de 1.700.000 fallecieron.

El origen del virus en China

El 31 de diciembre de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó los primeros casos de neumonía en Wuhan. Estos casos estaban vinculados a un mercado de pescados y mariscos.

En enero de 2020 falleció la primera persona como resultado de la enfermedad, un cliente del mercado de 61 años. El mercado fue cerrado con la sospecha de que el virus provenía de los animales salvajes que se vendían ahí y que podían ser la fuente de la infección.

Seis días después la OMS informó que las autoridades Chinas determinaron que el brote fue provocado por un nuevo coronavirus.

El 13 de enero se reportó el primer caso en Tailandia, el primero fuera de China, un hombre que había llegado de Wuhan.

Una semana después, la OMS envió una misión a Wuhan con funcionarios de la salud pública para recabar información sobre la respuesta al conglomerado de casos de infección por el nuevo coronavirus.

Son los encargados de esa misión los que confirmaron, según datos científicos, que se transmitía de persona a persona.

El 23 de enero China aisló a 11 millones de personas como primera respuesta ante la gravedad del hecho.

.

China reaccionó con una cuarentena radical. Cerró la ciudad de Wuhan, y Pekín canceló las celebraciones del Año Nuevo Chino. El 31 de enero China ya contaba con más de 200 muertos y 11 mil contagios.

En ese mismo mes se reportaron casos en Japón, Australia y Corea del Sur. Más tarde se registraron los primeros casos en Europa y en América.

Francia, por ejemplo, notificó los primeros tres casos de infección, todos de personas que habían viajado desde Wuhan.

La propagación del virus alrededor del mundo

Durante febrero el virus se expandió por Europa. En marzo Italia decretó el confinamiento nacional.

El 2 de febrero anunciaron la primera muerte fuera de China a causa de la enfermedad en Filipinas.

Llegaron los barbijos y los tapabocas caseros y la presión económica causada por la pandemia comenzó a hacerse notar en los países afectados.

El 4 de febrero el Ministro de Salud de Japón anunció que diez personas a bordo del Crucero Diamond Princess tenían coronavirus y el barco quedó en cuarentena.

El 7 de febrero, el médico de Wuhan, quien había alertado en diciembre de 2019 sobre un virus similar al SARS y que fue silenciado, murió de coronavirus.

El 10 de febrero el coronavirus llegó a las 1000 víctimas en todo el mundo.

El 23 de febrero Italia anunció la primera víctima y pasó de 5 a 150 infectados en pocos días. Cerró las escuelas y suspendió los eventos públicos y deportivos.

.

El 13 de marzo la OMS declaró que Europa se había convertido en el epicentro, con más casos y muertes notificadas que el resto del mundo.

La OMS, la Fundación pro Naciones Unidas y sus asociados lanzaron el Fondo de Respuesta Solidaria al Covid-19 para recibir donaciones de particulares, empresas e instituciones. En sólo diez días, el Fondo recaudó más de 70 millones de dólares de más de 187 mil personas y organizaciones, para que los trabajadores de la salud que se encontraban en la primera línea contra el virus, pudieran salvar vidas, responder ante los enfermos y avanzar en la investigación de vacunas y tratamientos.

La respuesta al virus de la OMS

La OMS comenzó a realizar ruedas de prensa diarias para informar sobre los avances de lo que se conocía del nuevo virus.

Fue el 11 de febrero que la OMS anunció que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se denominaría Covid-19. Se eligió ese nombre por el año de su aparición y para evitar inexactitudes y estigmatizaciones, así es como el nombre no hace referencia a ninguna ubicación geográfica, a un animal, una persona ni a un grupo de personas.

La organización convocó a un foro mundial de investigación e innovación con más de 300 expertos y entidades de financiación procedentes de 48 países y otros 150 participantes.

Un mes después la OMS declaró al nuevo coronavirus como una pandemia.

El 2 de marzo en Wuhan comenzaron a disminuir los casos y cerraron el primero de los 16 hospitales provisorios para combatir la enfermedad.

El 20 de marzo se lanzó en WhatsApp un servicio de envío de mensajes de alerta sanitaria de la OMS con información instantánea y precisa sobre el coronavirus. En varios idiomas y con usuarios en todo el mundo.

Es en el mes de abril que la organización sanitaria presentó los datos probatorios de la transmisión de personas sintomáticas, presintomáticas y asintomáticas con Covid-19 y señaló que la transmisión se podía dar a partir de un caso antes de la aparición de los síntomas.

El impacto del coronavirus en el planeta

El 24 de enero el virus llegó a Europa. Francia reportó el primer caso. Ese mismo día China comenzó la construcción de un hospital especial para los afectados que inauguraría tan sólo diez días después.

Francia, Italia, España y Reino Unido fueron los países más afectados por la pandemia en Europa. Los servicios médicos colapsaron ante el crecimiento exponencial de los contagios y de los casos que requirieron cuidados intensivos.

El confinamiento impactó fuertemente en la economía de Europa.

A fines de mayo la Unión Europea (UE) presentó el Programa Next para impulsar la salida de la crisis. Una salida multimillonaria que no todos los participantes aceptaron.

La llegada del virus a América

En América el virus llegó con retraso pero se propagó con fuerza. Estados Unidos, México y Brasil se convirtieron en los focos más importantes del continente. Países como Perú, Chile y Colombia también sufrieron el impacto. México fue quien anunció el primer caso en el continente.

Fue el 21 de enero cuando se confirmó el primer caso en Estados Unidos, transmitido de persona a persona.

.

Donald Trump, el líder de Estados Unidos, minimizó los riesgos de la enfermedad al igual que Jair Bolsonaro en Brasil. El resultado en EEUU hasta hoy fue de más de 17,4 millones de contagios y cerca de 317.000 muertes. convirtiéndose así en el país más golpeado del mundo.

En ese entonces más de 20 países fuera de China ya registraban casos.

El 31 de enero, cuando la OMS declaró al virus como una emergencia internacional de salud pública, Estados Unidos le negó la entrada al país a los extranjeros que habían viajado a China en los últimos días.

Fue el 26 de febrero que Brasil confirmó que un hombre que había vuelto de Italia había dado positivo.

Tres días después Estados Unidos registró la primera muerte. “Será un hecho menor pero estamos bien preparados”, dijo Donald Trump al anunciarlo en conferencia de prensa.

El 14 de marzo Estados Unidos declaró la emergencia nacional.

El coronavirus en Argentina

El 3 de marzo se confirmó en Argentina el primer caso de coronavirus. En ese momento la OMS elevó el porcentaje de la mortalidad del virus del 2% al 3,4%

El 7 de marzo murió la primera persona en Argentina. Un hombre de 64 años que había estado en Francia se convirtió en el primer muerto de América Latina.

Ese mismo día, para subrayar que se habían superado los 100 mil casos en el mundo, la OMS emitió una declaración en la que se hacía un llamamiento de acción para detener, controlar, retrasar y reducir el impacto del virus.

Cuatro días después, el 11 de marzo, la OMS declaró al virus como pandemia. “Podemos asegurar que el Covid - 19 se puede catalogar como pandemia”, anunció el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en conferencia de prensa.

Al día siguiente, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento obligatorio para casos específicos y suspendió los vuelos hacia o provenientes de las zonas afectadas. El anuncio lo hizo en lo que fue su primera cadena nacional desde que había comenzado su gestión como primer mandatario.

El 15 de marzo Argentina decretó el cierre de fronteras y suspendió las clases presenciales en todos los niveles. Dos días después se suspendió el fútbol en Argentina y al mismo tiempo la Copa América y la Eurocopa. Mientras que Francia decretaba la cuarentena obligatoria y cerraba las fronteras, y China anunciaba los primeros resultados positivos de una vacuna. Para ese entonces Italia rompía el récord de víctimas en un día y Alemania declaraba la crisis económica.

.

El 19 de marzo Argentina declaró la cuarentena obligatoria. “A partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia”, expresó Alberto Fernández en su anuncio sobre lo que sucedería al día siguiente y a lo que se denominó como el Aislamiento Social, Preventivo y Obligaorio (ASPO).

El ASPO se prorrogó con distintas flexibilizaciones a lo largo del año hasta la llegada del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), para todo el país y hasta el 31 de enero de 2021.

El 25 de marzo el Gobierno nacional anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para ayudar a las personas impactadas social y económicamente por la pandemia. Tiempo más tarde llegó la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) en ayuda a las empresas, monotributistas y autónomos afectados en sus actividades como consecuencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Con Aerolíneas Argentinas, el Gobierno repatrió 25.400 argentinos varados en el exterior durante los cierres de fronteras en la primera etapa de la aparición del coronavirus y realizó 15 vuelos en busca de insumos sanitarios provenientes de Shangai.

El 22 de diciembre salió el primer vuelo de la aerolínea de bandera rumbo a Rusia en busca de la vacuna Sputnik V. Lo que se llamó “Operación Moscú” fue un acuerdo con el país de Vladimir Putin para traer al país 10 millones de vacunas en casi 30 vuelos preparados para esta misión.

Poco antes de culminar el 2020 Argentina tiene más de 1.555.000 casos y más de 42 mil muertes desde el inicio de la pandemia.

El virus y el impacto en África

En marzo y abril, cuando el virus comenzó a golpear a Europa, distintas organizaciones no gubernamentales aguardaban con temor el paso del virus por África por sus endebles sistemas sanitarios. Hoy el continente registra el 4% de los contagios del mundo y aún no se sabe por qué el impacto no fue mayor. Las hipótesis sostienen que se debe a que tiene una población muy joven, que tiene experiencia en otras epidemias y que podrían contar con una inmunidad de otras cepas del virus.

Fue el 25 de febrero que se confirmó el primer caso en la Región de África de la OMS, en Argelia. Este caso llegó después de la notificación previa de un caso en Egipto, que fue el primero en el continente.

La directora regional de la OMS alertó a los países para que intensifiquen su preparación y la organización advirtió sobre los efectos secundarios ocultos y peligrosos que el coronavirus estaba provocando en la salud para el continente.

La esperanza de la vacuna contra el coronavirus

En septiembre ya habían, según la OMS, 34 vacunas candidatas en fase de evaluación clínica y 145 en fase de evaluación preclínica.

Los nombres Pfizer, BioNTech, Sputnik V, AstraZéneca y Moderna entre otros, comenzaron a ser los nombres de la esperanza en los últimos días de 2020.

Varios países comenzaron la vacunación masiva, en principio para esenciales y personas de riesgo, diez meses después de declarada la pandemia.

El 22 de diciembre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para su aplicación en la Argentina. Las primeras dosis llegarían entre enero y marzo de 2021.

Mientras unas 10 millones de dosis acordadas de la vacuna rusa Sputnik V estarían en camino en los vuelos de la “Operación Moscú”.

.

La aparición de una nueva cepa del coronavirus

En el mes de diciembre, con estudios sobre las diferentes vacunas ya avanzados y probados, se comenzó a vacunar a algunos esenciales o personalidades como Joe Biden en Estados Unidos, apareció una nueva cepa en el Reino Unido. Días antes de la Navidad, una fecha que se caracteriza por las reuniones familiares y los viajes.

Esta nueva cepa se presenta al parecer como más contagiosa y comienza a propagarse rápidamente por varios sectores del país, incluyendo Londres.

Más de once países de Europa y otros de América suspendieron la entrada de vuelos provenientes de ese país, entre ellos, la Argentina.

El 22 de diciembre, dos días antes de la Nochebuena, falleció la primera persona víctima de esta nueva cepa.

Mientras hay sospechas de que la nueva cepa del coronavirus haya arribado a Brasil y la confirmación de un caso en Chile, el Reino Unido quedó virtualmente aislado del mundo mientras todos los países comienzan las vacunaciones masivas contra el virus original.

Un año del Covid-19

A un año de la aparición del coronavirus que de dispersó por todo el mundo, el virus ya no es el mismo que apareció por primera vez en Wuhan.

El virus que sufrió mutaciones cambió a la humanidad en tan solo un año.

El coronavirus dejó para fines de 2020 casi 78 millones de personas contagiadas, más de 1.700.000 muertos, millones de dólares en pérdidas económicas y un mundo paralizado.