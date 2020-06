Tras la confirmación de un nuevo período de aislamiento social, preventivo y obligatorio por parte del gobierno nacional hasta el 28 de junio, se habilitaron nuevos servicios y actividades industriales en nueve municipios bonaerenses.

A través de la Decisión Administrativa 968/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, se permiten nuevas actividades en los partidos de Coronel Brandsen, General Las Heras, Hurlingham, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Luján, Morón, San Fernando y Tres de Febrero.

Cabe destacar, que las personas afectadas a las nuevas actividades deberán tramitar el permiso para circular y no podrán usar el transporte público para llegar a los trabajos. A continuación, se detalla el partido y actividad habilitada:

Brandsen

- Industria Química y Petroquímica.

Las Heras

- Profesionales no médicos (Escribanos, Contadores, Abogados, Martilleros, Corredores Públicos, Gestores).

- Inmobiliarias.

Hurlingham

- Servicios médicos (kinesiólogos, fisiatras, podólogos).

- Profesionales liberales y/o colegiados (contadores, abogados, ingenieros, arquitectos, agrimensores, psicólogos, gestores, martilleros, y corredores inmobiliarios).

- Comercios minoristas y servicios personales (técnicos, costureros, lavaderos de autos).

- Gastronomía bajo la modalidad entrega pactada.

Lomas de Zamora

- Arquitectos y Agrimensores.

- Contadores, Abogados, Escribanos, Martilleros.

- Fonoaudiólogos.

- Kinesiólogos.

- Nutricionistas.

- Podólogos.

- Gestores.

- Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos.

- Mantenimiento domiciliario.

- Locales Gastronómicos: Restaurantes, Bares y Heladerías (bajo modalidad Take Away o retiro en puerta del local).

- Pinturerías; Venta de materiales eléctricos; Venta de productos de madera; Venta de aberturas; Ventas de cerámicas y/o sanitarios; Casas de repuestos para el automotor y Viveros (bajo modalidad de Take Away o retiro en puerta del local).

Luján

- Servicio de gestores.

- Servicio de técnicos.

- Comercios con atención al público (con excepción de: indumentaria, calzado, casas de deportes, accesorios, regalerías y juguetería).

- Concesionarias de vehículos.

Marcos Paz

- Fabricación de aluminio y metales.

Morón

- Oficinas de Edenor S.A., con atención al público, sito en la calle Mendoza 329, Ciudad de Morón, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires.

San Fernando

- Mantenimiento y reparación de aeronaves, sus actividades accesorias y vuelos sanitarios.

Tres de Febrero

- Fabricación de calzado.

Vicente López

Actividades Industriales:

- Productos textiles.

- Indumentaria Bicicletas y motos.

- Fabricantes de vidrio.

- Pintura.

Cañuelas

- Fabricación de metales comunes - Escribanías.

- Asociación de abogados de Cañuelas.

Esteban Echeverría

Actividades Industriales:

- Industria automotriz y autopartes.

- Fabricación de productos metalúrgicos, maquinaria y equipos.

- Fabricación de la industria química y petroquímica.

- Plásticos y subproductos.

- Gráficas, ediciones e impresiones.

Mar del Plata

- Nutricionistas.

San Martín

- Inmobiliarias.

- Institutos de enseñanza privada (solo para cobro de aranceles).

La Plata

- Contadores públicos.

- Productores de flores de corte y plantas ornamentales.

Lanús

- Kinesiología.

- Podología.

- Actividad notarial.

- Venta al por menor de artículos de bazar y menaje.

- Venta al por menor de muebles y colchones.

- Venta al por menor de electrodomésticos.

- Venta al por menor de papel, cartón y artículos de librería.

- Venta al por menor de artículos de relojería y joyería.

Moreno

- Escribanías.

Quilmes

- Abogados, escribanos, contadores.

- Servicios de mantenimiento: jardineros y pileteros.

- Servicios vinculados al transporte: venta de repuestos de automotor y afines.

- Empresas privadas de transporte de pasajeros.

- Actividades comerciales con modalidad de retiro en puerta.