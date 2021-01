La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) reiteró este martes su recomendación de "no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas" ya que "no hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos".



"En función de la reciente circulación de información respecto del producto mencionado, Anmat recuerda que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades, no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte de este organismo para su comercialización y uso", sostuvo el organismo en un comunicado.

"Al igual que se informó en agosto del año pasado, esta Administración Nacional recomienda a la comunidad no consumir productos que contengan dióxido de cloro o sustancias relacionadas (clorito de sodio, hipoclorito de sodio, lavandina) ya que no hay evidencia científica sobre su eficacia y el uso de estos productos podría ocasionar graves efectos adversos", reiteró.El organismo público, que depende del Ministerio de Salud, agregó que "en consonancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), emitió un documento sobre la posibilidad de efectos adversos que podría causar la ingesta del producto en cuestión".

"Por ello, se recuerda a la población no utilizar productos no autorizados, ya que se encuentran fuera de lo establecido en la normativa vigente", concluye Anmat.