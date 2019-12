Los cinco servicios eléctricos de la línea Roca permanecieron, este miércoles, más de 7 horas limitados entre Quilmes-La Plata y Bosques vía Quilmes, entre Temperley-Alejandro Korn, Ezeiza y Bosques vía Temperley debido a un corte de vías de ex empleados de la empresa Ferrobaires, en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en Avellaneda, medida que afectó a 200.000 usuarios, informaron Trenes Argentinos Operaciones.

Según un comunicado oficial de la empresa estatal, se trató de un reclamo de ex empleados de dicha compañía "que nunca formaron parte de Trenes Argentinos y, además, se encuentra personal de una ex empresa contratista de seguridad privada, MCM y ex trabajadores de la línea Roca que se atuvieron al retiro voluntario o tuvieron cesantías por ausentismo".



En el citado texto se informó que la citada empresa realizó la denuncia por obstrucción del servicio público en el Juzgado Federal de Quilmes mientras que en el lugar interviene la División Roca de la Policía Federal.



Por último, y ante la incertidumbre de los pasajeros, la empresa informó que el servicio podrá ser restaurado con el cronograma habitual de horarios, una vez que las vías queden liberadas, situación que ocurrió alrededor de las 17.30. De esta manera, la primera formación próxima a salir fue anunciada para las 17.42.