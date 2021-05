En tiempos donde se discute sobre el sí o no de las clases presenciales por la presencia del coronavirus, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, tomó una decisión con relación a la situación en su región.

Lo cierto, es que el mandatario dispuso que desde el lunes venidero retomara el ciclo "cara a cara" entre alumnos y docentes en jardines y escuelas primarias en dos departamentos en los que estaban suspendidas, al pasar de la categoría de "alerta epidemiológico" a la de "alto riesgo", pero compensará esa mayor circulación con restricciones a actividades recreativas.

.

Cabe destacar, que la medida se tomó tras mejorar el nivel de ocupación de camas en la provincia por la llegada de 33 respiradores enviados por Nación y la ampliación de camas críticas en el sector privado. La provincia tiene 14 de sus 19 departamentos en situación de "alto riesgo" epidemiológica por la segunda ola de la pandemia de coronavirus.

"Tenemos por delante un desafío: a la mejora de ese indicador le tenemos que responder con la baja de contagios", dijo Perotti durante el mensaje difundido junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano.

.

"De nada nos serviría si esta ampliación de camas que hemos conseguido la completamos en una semana", abundó el mandatario.

Una buena noticia para la provincia es que el número de contagios diarios de Covid-19 no creció en la última semana en la provincia, pero la curva se mantiene en una "meseta alta", advirtió.

.

Perotti anunció que el reinicio de la modalidad presencial de clases en los departamentos Rosario y San Lorenzo incluye los niveles inicial y primario, mientras que secundario continuará "una semana más" de forma virtual.

"Vamos a complementar con algunas medidas en las que vamos a seguir con restricciones", sostuvo Perotti, para explicar que "lo que buscamos es tener menos circulación de personas".

"Si vamos a retomar con algo de circulación en los niveles iniciales y primarios, vamos a compensarlo con restricciones en otras actividades", remarcó.

Coronavirus en Santa Fe: medidas restrictivas

Ahoro bien, si por una lado hay una buena noticia por el otro hay otra que no caerá bien entre algunos habitantes santafesinos, ya que la ministra Martorano detalló que habrá restricciones que alcanzará a clubes, gimnasios, canchas de fútbol 5 y afines, que no podrán funcionar por una semana a partir del lunes en los 14 departamentos más afectados por la pandemia. Además, no se podrán realizar las actividades religiosas que se desarrollen en lugares cerrados, precisó la funcionaria.

En los departamentos Rosario y Santa Fe se mantendrá, además, el límite horario de las 19 para la actividad del sector gastronómico y el de las 20 para la circulación en vehículos particulares, a excepción del personal esencial. Mientras que en los otros 12 distritos el horario comercial se extenderá hasta las 23, como ocurría hasta ahora.

.

Perotti dijo que "con este esfuerzo adicional vamos a conseguir que esa atenuación (de casos) se convierta en una baja, para poder retomar el mayor nivel de actividad posible".

Martorano, a su turno, dijo como dato positivo que "ya llegamos al 50 por ciento de vacunados de la población objetivo, que son 1,2 millones de personas" en Santa Fe.