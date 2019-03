En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y con la presencia del actor Danny Glover, embajador oficial de buena voluntad de la Década Internacional para los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y, James Early, miembro del consejo del Institute for Policy Studies, de The Real News Network y de la secretaría ejecutiva de la Articulación Regional de Afrodescendientes de América Latina y el Caribe fue creado este jueves en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ( UMET) el Núcleo de Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana.



Glover, quien visitó por primera vez la Argentina, fue reconocido por la Legislatura –por unanimidad- como huésped de honor de Buenos Aires al destacar su trayectoria y compromiso. El actor de Hollywood expresó que para entender la situación de los afrodescendientes en este hemisferio ha visitado Uruguay, Brasil, Perú, Colombia y Venezuela y busca hacer más visibles las necesidades de estos ciudadanos para que sean atendidos y aumente su calidad de vida.



El actor comentó que si bien la situación política y económica de Venezuela afecta a todos sus habitantes, llamó a la no injerencia de otros países. Indicó que en sus visitas observó cosas maravillosas como la erradicación del analfabetismo y el acceso a la salud.



Por su parte, Early consideró que no es verdad que no hay afrodescendientes en Argentina, por lo que apuesta por políticas que contribuyan a mejorar las vidas de estos ciudadanos y felicitó que la UMET establezca programas de estudio que favorecen a la clase obrera. “Necesitamos colocar el tema racial en el centro del discurso”, manifestó.



Además señaló que en el caso de la Revolución Bolivariana que emprendió Chávez, “le abrió la puerta a la autoidentificación” al reconocer la influencia de varias culturas y, recordó que el ex mandatario se había presentado como mestizo. Desde su punto de vista, en Venezuela 40 por ciento de los residentes son afrodescendientes, quienes junto a los indígenas son los más afectados por la guerra económica.



Nicolás Trotta, rector de la UMET, refirió que la iniciativa que impulsa esa universidad busca darle visibilidad para enfrentar las profundas desigualdades que afectan a los 200 millones de afrodescendientes del continente. También destacó que asignarán becas totales a los miembros de los colectivos que se sumen al proyecto del Núcleo de Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana.



Por su parte Federico Pita, en nombre de la Diáspora Africana de la Argentina, manifestó su entusiasmo por el establecimiento del Núcleo de Estudios Afrolatinoamericanos y de la Diáspora Africana en la UMET al que calificó de histórico. Lilia Saavedra, cuyo hijo, Ramón Antonio Santillán, fue asesinado por un gendarme en 1999, llamó a resguardar la seguridad y derechos de todos los jóvenes y cuestionó que se considere que en la cultura argentina se piense que venimos de raza europea y se discrimine por ser pobre y negro.



Las actividades organizadas por la UMET concluyeron con la proyección de la película Zama, de la directora Lucrecia Martel.

Como se sabe, Glover ha colaborado con Naciones Unidas en campañas enfocadas en la erradicación de la pobreza, enfermedades y desarrollo económico en África, Latinoamérica y el Caribe. Desde 2004 es también embajador de buena voluntad en UNICEF. Lidera el equipo de Vanguard Public Foundation en San Francisco (EE.UU.) y preside la junta directiva de TransAfrica Forum, organización afroestadounidense que busca influir en la política exterior de los Estados Unidos en relación con los países de África, el Caribe y todos los grupos de la diáspora africana.