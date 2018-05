En una nueva jornada de reclamos por su situación laboral, sobre la ruta 205 a la altura del cruce de la estación Unión Ferroviaria en Ezeiza, trabajadores del Cresta Roja hablaron con Crónica TV, comentaron su situación y aclararon que si cortan la ruta serán desalojados con balas de goma y "represión" por efectivos de la Gendarmería y la Infantería de la Policía bonaerense.

Con 3000 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad EL GOBIERNO NACIONAL pretende silenciarnos a los trabajadores

Necesitamos d la solidaridad de todo el país para q no se ponga en marcha el plan de flexibilización laboral q intenta imponer y q afectara a todxs lxs trabajadorxs pic.twitter.com/ONpBA6ewtA — CrestaRojaTrabajador (@CrestaRojaLucha) 21 de mayo de 2018

Esta es la respuesta de macri y vidal a los problemas de los trabajadores miles de policías listos para reprimir... #CrestaRoja pic.twitter.com/Ou4EbkgE7E — diego ciafardini (@eltanomdp) 21 de mayo de 2018

, quien lleva 24 años como empleado de la firma, comentó: "Muchos idas y vueltas. Pasamos por dos Gobiernos, venimos trayendo problemas hace rato. Antes de empezar nuestro conflicto en 2015, eramos 3500 trabajadores en forma directa y casi 5000 en forma indirecta. Después presentaron quiebra y volvimos a trabajar con la promesa que nos iban a reincorporar a todos y no todos pudieron ser reincorporados. Terminamos siendo 2100 y ahora con la nueva propuesta quieren llevar ese numero a 1000 o 1100".Otro de los trabajadores indicó que para sobrevivir tiene que "agarrar una máquina y salir a cortar pasto, no tengo con qué darle de comer a mi familia. Hace 4 meses no cobro".