“Se presentó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires excediendo sus responsabilidades y de una manera muy irresponsable también. No sé lo que está esgrimiendo. El Ministro tiene mi teléfono. Si sus intenciones fueran de responsabilidad y de buenas intenciones, me hubiese llamado y no aparecer frente a las cámaras de televisión”, sostuvo Eduardo Villaba, secretario de Seguridad de la Nación, sobre lo que ocurrió esta mañana en Puente La Noria.