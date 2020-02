El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó que es "profundamente totalitario" decir que la Iglesia ejerce "un lobby o una presión" cuando expresa su opinión en contra de la legalización del aborto, y pidió que durante el debate parlamentario del proyecto que enviará el Poder Ejecutivo "no haya agresividad ni descalificaciones" hacia las opiniones diversas.

El titular del Episcopado y obispo de San Isidro reflexionó sobre el anunciado proyecto para legalizar el aborto que el presidente Alberto Fernández enviará próximamente al Congreso y advirtió que el gobierno nacional, al "proponer este tema" al inicio de su mandato, instala un tema que "abre grietas" en la sociedad.

.



"El Presidente en cada encuentro que tuvimos ha fijado su posición de considerar el aborto como un tema sanitario y de salud pública. Y nosotros hemos fijado nuestra posición como lo hicimos hace 2 años cuando otro proyecto se debatió en el Congreso. No somos antiderechos. Creemos en el derecho a cada vida porque ninguna es descartable. El primer derecho humano es el derecho a la vida", destacó Ojea, y agregó que "si luchamos por defender las especies y que no se toque ni un insecto porque puede colaborar al desequilibrio de un bioma, ¿cómo no defender la vida humana desde la concepción y considerar todo atentado contra ella como una forma de descarte?".

En alusión a la misa convocada para el próximo 8 de marzo en Luján, jornada en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sostuvo: "Nos pareció bueno convocar a Luján para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Cuando la Iglesia habla del derecho a la vida, no está haciendo lobby o presión. Es profundamente totalitario interpretar que una postura de pensamiento histórico significa ejercer algún tipo de presión".

.

Con respecto a los proyectos oficiales en estudio de maternidad sustentable que irán en paralelo a la iniciativa del aborto aclaró que "ese sería un costado de la ley con el cual estamos totalmente de acuerdo porque necesitamos proyectos para mejorar la salud pública durante los embarazos y la primer infancia. Pero en la aparente presentación de una ley de maternidad sustentable, pensamos distinguir con claridad los temas y fijar nuestra posición".

Haciendo una autocrítica la opinión expresada por parte de la Iglesia, Ojea remarcó: "Es probable que haya muchos errores en nuestros modos de exponer la pastoral de la vida. Puede ser que sacerdotes y catequistas pueden no tener la debida preparación para presentar este aspecto que tiene que ver con el derecho natural de la vida. Tal vez hayamos sido poco claros. La Iglesia defiende ardientemente los derechos de la mujer".