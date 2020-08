Oscar Alonso ya tiene decidido qué es lo primero que va hacer una vez que se levante la cuarentena y esté vacunado contra el Covid-19: volver a sus clases de Aquagym.

Es que, en medio de llamados y videollamadas por su cumpleaños número 99, en diálogo con cronica.com.ar, Oscar reconoce que esta actividad acuática "le cambió la vida". Tal es así, que desde que se topó con esta disciplina en el 2011, no la soltó desde entonces. Hasta que llegó la pandemia por coronavirus, y como todos debió reconfigurar la rutina.

Sin embargo, la crisis sanitaria no fue excusa para estar inactivo. En un pasillo de 11 metros que tiene el edificio donde vive, en el barrio porteño de Villa Lugano, camina por día media hora a la mañana y media hora a la tarde. Además, se armó unas pesas caseras de un kilo y medio con las que realiza ejercicios para brazos y piernas. A lo que también sumó una serie de abdominales que hace en la cama. "Me mantengo, esperando que llegue la vacuna, así podemos volver a la pileta, todos", cuenta a Crónica.com.ar, y no disimula la alegría por el reciente anuncio presidencial sobre la producción de las dosis contra el Covid-9, que comenzará en Argentina.

.

Respecto a sus días en confinamiento, Oscar dice: "Soy un afortunado, no me deprimí". Es que según cuenta había escuchado que un médico advirtió por televisión que "la vida sedentaria mata", esa frase quedó resonando en su cabeza, y fue el puntapié para que ponga en práctica una rutina de ejercicio y así no perder el estado físico. De tal manera, empleó el espacio de su departamento en forma ingeniosa a fin de poder realizar su actividad.

Es que antes que surgiera la pandemia por coronavirus, Oscar asistía cuatro días de la semana a la pileta Sudestada San Cayetano, en Liniers, donde hacía su clase de Aquagym y una rutina de nado diaria de 200 metros. Pero para Oscar, no sólo era el lugar donde hace actividad física, sino que también representa un espacio de charla, y de encuentro con su profesor de natación y todos sus compañeros, a quienes extraña mucho.

Oscar reconoce que a lo largo de sus 99 años nunca vivió, ni imaginó vivir algo similar a esta pandemia. Por eso, se cuida y cumple con el aislamiento en forma estricta. Solo sale una vez a la semana a hacer las compras, y una vez al mes a la farmacia. Mientras tanto, también continúa en comunicación permanente por WhatsApp y Skype con todos sus famillares y amigos y demuestra sus ganas de reencontrarse nuevamente con todas las amistades que cosechó en Acquagym. "Estoy esperando para volver a la pileta, ni bien habiliten la pileta y esté vacunado voy, mientras tanto no salgo", cerró.