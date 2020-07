Si hay un factor que caracteriza al coronavirus, es que no discrimina entre sus víctimas. Cualquier persona, independientemente de su clase social, puede contraer el tan temible virus. Como es el caso de reconocidas personalidades de relevancia internacional, entre los que destacan importantes miembros de la esfera política.

La presidenta de Bolivia Jeanine Áñez, difundió en las últimas horas un video en sus redes sociales, en el que anunció que se contagió de Covid-19 y por lo tanto entrará en cuarentena. "Me siento bien y seguiré trabajando aislada", garantizó la mandataria.

La presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez.

Por otro lado, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también dio a conocer a lo largo de la jornada de este jueves que está infectado. A través de un posteo de Twitter, el representante venezolano escribió: "Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto”.

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El resultado positivo del testeo realizado al polémico mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, fue otra de las noticias que resonó en los últimos días y que recorrió el mundo entero. Sin embargo, el anuncio era predecible si se tiene en cuenta que Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia, y el jefe de Estado del gigante sudamericano fue retratado en varias ocasiones no respetando el distanciamiento social, ni utilizando el barbijo.

El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

Otro de los políticos que padeció este mal, fue primer ministro británico Boris Johnson, quien el pasado 27 de marzo fue diagnosticado. Afortunadamente, el funcionario "pirata" lo superó en poco tiempo, aunque tuvo que ser internado a la Unidad de Cuidados Intensivos previo a ser dado de alta. Johnson terminó su recuperación en la residencia de Chequers, y tiempo después de haberse curado se reincorporó en sus actividades políticas.

Asimismo, la expansión del Covid-19 llegó al trono del Reino Unido. El príncipe Carlos de Inglaterra, de 71 años de edad dio positivo en las pruebas de coronavirus, aunque se encuentra bien, según informó en un comunicado Clarence House (la institución que lleva los asuntos oficiales del príncipe).

El príncipe de Gales presentó síntomas leves pero se mantiene con buena salud. Por su parte, su mujer Camila, la duquesa de Cornualles, dio negativo, añadió la residencia oficial. Actualmente, se encuentran aislados en la residencia real de Balmoral, en Escocia, y aún no sé determinó cómo fue que se infectó.

. El príncipe Carlos de Inglaterra, de 71 años.

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana fue otra de las personalidades que tuvo que batallar contra el coronavirus. El dirigente ingresó en el Hospital Ramón y Cajal, en Madrid, por Covid-19 el pasado mes de marzo y fue él mismo quien contó en Twitter a sus seguidores sobre su evolución. Sin embargo, tras cuatro semanas y media hospitalizado, el ex ministro y ex secretario general de la OTAN superó la enfermedad.

"Quiero públicamente mostrar mi admiración por el equipo que me ha tratado: médicas, enfermeras y celadores. Grandes profesionales. Y me han dado una gran lección de responsabilidad y entrega", comentó.

Por otro lado, el príncipe Alberto de Mónaco también dio positivo en la prueba del nuevo coronavirus a los 62 años de edad. Bajo un buen tratamiento en el Hospital Princesa Grace, luego de 13 días fue dado de alta al finalizar su cuarentena.

Asimismo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García fueron otras de las personalidades públicos del mundo a quienes les dio positivo el hisopado por coronavirus. El mandatario se convirtió en el primer jefe de Estado latinoamericano en contraer el microbio que causa el nuevo virus letal.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa, Ana García.

De acuerdo a varios medios hondureños "el mandatario mantuvo en todo momento las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias". Sin embargo, añade el texto, " por la naturaleza de su trabajo no fue posible permanecer en aislamiento total, expuesto al riesgo del contagio".