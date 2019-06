En el Hospital de Clínicas estalló un doble escándalo. Un enfermero fue acusado por violencia de género pero, además, se lo apunta por no tener título para ejercer. La denuncia la interpuso la jefa del servicio de enfermería de Obstetricia del Hospital de Clínicas, Carolina Giovanetti, quien presentó el escrito judicial contra el hombre que trabaja en su área.

Sin embargo, el centro de salud que depende de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires difundió un documento que certifica que el acusado, Hernán Diego Ruberto, tiene en trámite el título para ejercer como enfermero. El mismo fue expedido por la Universidad Maimónides, el 11 de enero pasado.

Las mismas fuentes aseguraron que el acusado "realiza tareas en la guardia, supervisado por otro profesional". Asimismo, las fuentes indicaron que el caso permanece bajo secreto de sumario tras la denuncia judicial.

"Somos cuatro enfermeras violentadas y yo realicé la denuncia en la justicia por violencia de género y porque no tiene título de enfermero, además de que hubo un allanamiento el viernes 24 de mayo y verificaron que tenía sello trucho", afirmó Giovanetti.

"La segunda vez que lo evalué de forma negativa, me amenazó y me dijo que me iba a tirar con mi hija en brazos; por eso pedí que lo saquen del servicio, pero lo ascendieron y lo pasaron a la tarde", agregó en el canal C5N

Desde el nosocomio confirmaron que el pase de turno se concretó luego de que Giovanetti presentara "hace diez días una carta por violencia al Departamento de Legales" del hospital. La denunciante insistió con que Ruberto "es un enfermero trucho y atiende partos, además de que nos persigue a las enfermeras".