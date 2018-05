El video comenzó a viralizarse en las últimas horas. Las imágenes muestran cómo un pasajero retiene a un sujeto acusado de haber sacado su pene y de habérselo pasado por el hombro a una joven y su hermana menor a la altura de la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento.

Esta mañana este flaco (el de buzo verde) le cago el día de la peor forma a dos hermanas,sacando su miembro y pasándoselo por el cuerpo a la menor de estas.Por favor viralizar a este hdp pic.twitter.com/CGzIippoaZ — jose (@joseolmedo011) 5 de mayo de 2018



"No te vas a bajar", le aclaró el pasajero que lo retuvo hasta que llegara la Gendarmería y al que los usuarios de redes sociales consideraron un "héroe". Es que el depravado, ante la reacción de las víctimas, que al igual que otros presentes comenzaron a filmarlo, pidió bajarse de la formación.



"Me cagaste el día, boludo. Mi hermana es más chica que yo, qué tiene que hacer mirando a un pajero como vos", lo increpó una de las víctimas. "Mirame, que te vea tu familia, tu mamá, tu señora, tus hijas. No tenés vergüenza, sos un asco", agregaron.



En tanto, el hombre que lo retuvo hasta que se lo llevó personal de Gendarmería, le aclaró que no lo iba a dejar ir y lanzó una frase contundente: "A mí sobrina le pasó lo mismo y se la cog... entre cuatro, no te hagás el boludo".