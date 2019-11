El dólar para la venta al público bajó cinco centavos y cerró este viernes a $62,92 promedio, en tanto en la semana cayó 13 centavos defendido por las compras de bancos oficiales. En el sector mayorista la moneda norteamericana cedió cinco centavos y finalizó a $59,67, mientras que en el balance semanal subió 17 centavos.



El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $75,91, mientras que el dólar MEP cotiza a $71,76, lo que representó una baja de 1,6% y 0,1%, respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA convalidó una baja marginal respecto del cierre de ayer al finalizar a 63,003% y en la semana retrocedió 20 puntos básicos. El total adjudicado fue de $156.066 millones sobre vencimientos por $156,493 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $427 millones.



Gonzalo Chiarullo, CEO de Mahout Capital, señaló que el dólar oficial se mantiene constante por estar restringida la demanda. "El cepo ya actúa como una prohibición, eliminando de pleno toda negociación que permita establecer un nuevo precio de equilibrio", dijo.



Y agregó que el hecho de que el contado con liquidación esté pisando los $78 "muestra que la demanda está dispuesta a pagar muy por encima del valor oficial con tal de no esta líquidos en pesos".



"Dicho de otra manera, la demanda de pesos no deja de caer, y el 'equilibrio' forzado no hace más que diferir las consecuencias de un mercado de cambios tan distorsionado, y cuanto más se difiera mayores van a ser las consecuencias", advirtió.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 361 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$248 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 65% de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a a $60,78 y $65,095 respectivamente.

¿A cuánto cerró el dólar en todos los bancos?