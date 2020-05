Una mujer del partido bonaerense de Almirante Brown denunció en sus redes sociales que su marido fue diagnósticado como positivo para Covid-19 y que cuatro de sus hijas presentaban síntomas, una de ellas "cada vez peor", mientras esperaban que el área de salud municipal atienda sus llamados. "Nadie viene, me toman los datos y me cortan el teléfono", reclamó desesperada en una publicación que se volvió viral.

Se trata de Cristina Estigarribia, una vecina del barrio San José, ubicado en ese distrito al sur del conurbano bonaerense, donde vive con su esposo y sus ocho hijos, una de las cuales es paciente oncológica.

A través de su perfil de Facebook, la mujer denunció que estaban atravesando una situación angustiante en medio de la pandemia de coronavirus, ya que su esposo está internado desde el domingo 24 de mayo en el Hospital El Cruce - Néstor Kirchner, en Florencia Varela, con Covid-19 positivo y cuatro de sus hijas están "presentando síntomas", según relató Estigarribia.

"Nos cansamos de llamar al 148, 107, al Municipio y al área de Salud de Almirante Brown, y nadie viene, me toman los datos y me cortan el teléfono. Necesito que compartan para que alguien se acerque a ver a mis hijos", pidió a sus seguidores.

Y reclamó: "La obra social ViaSano Salud y OSPAT tampoco se hace cargo. Mi esposo se contagió en la fábrica Cattorini Hermanos y tampoco se hace cargo, y no toman las medidas necesarias. Yo llamé para reclamar, me trataron mal y me dijeron 'haga lo que quiera'".

"Estamos solos. 148, 107 y Municipio son todo una mentira. Parece que tenés que estar medio muerto para que vengan a verte. Que triste. Ojalá el presidente (Alberto Fernández) vea esto y me ayuden", concluyó el posteo.

.

En diálogo con cronica.com.ar, una allegada a la familia explicó que decidieron compartir la publicación por "estar atravesando esta desesperante situación". "Las chicas están con síntomas, y están bastante graves", afirmó la mujer al tiempo que remarcó que otra está dentro de los grupos de riesgo, ya que "es paciente oncológica".

"Ellos están encerrados, no salen para nada, ni siquiera pueden asomarse por la ventana cuando les preguntamos qué necesitan. En el mismo terreno también viven los padres de la mujer, son gente mayor, que deben estar aislados y no pueden asistirlos", aseguró.

.

Según el último reporte difundido por el Municipio de Almirante Brown, el 29 de mayo, se registraban allí 195 casos positivos, de los cuales 8 fallecieron.

A media cuadra de la vivienda, agregó la allegada, "hay otra familia con coronavirus, pero están internados". "Eso no ocurrió con esta mujer, que llamó por todos lados y no la ayudaban", dijo.