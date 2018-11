Los vecinos de Rodrigo, el hombre que olvidó a su beba de un año dentro del auto, están consternados con la noticia del fatal descuido.

Domingo vive en la casa lindera a la que habitaba la pareja junto con Catalina, la chiquita que falleció por congestión, edema pulmonar y meningoencefalico.

Contó que cuando el hombre salió de su domicilio, una vecina le preguntó por "la gordita" a lo que el padre dijo "la voy a buscar a la guardería". Segundos después, abrió la puerta del auto y se dio cuenta del suceso.

"Yo escucho gritos y pensé que lo estaban robando. Pero cuando me acerco él decía 'No puede ser, no me puede pasar esto'", contó el testigo.

Otra vecina que caminaba por el lugar, contó que pasó por delante del auto y saludó al hombre. Tras hacer unos pasos escuchó gritos desgarradores: "La gorda, la gorda. Me olvidé la gorda, cómo te fui a olvidar gorda", dijo tendido en medio de la calle.

"Justo pasaba una moto con dos policías. Uno de ellos intentó reanimarla sin éxito y de ahí la llevaron acá a la Cruz Roja que está a 9 cuadras", relató Domingo.

Sobre la convivencia dela pareja y la chiquita, dijo: "era una familia conformada, nunca una discusión. El andaba de acá para allá con la nena. Esto es una desgracia", agregó.

"Esto es una tragedia, cuando las cosas tienen que ser...él el auto siempre lo subía a la vereda, esta vez lo puso contra el cordón que muy rara vez lo hace. Yo pasé por lo menos 10 veces por delante del auto. Si estaba estacionado como siempre quizá veía algo", relató angustiado.

"Eso no me dejó dormir en toda la noche", se lamentó Domingo quien sindicó al olvidadizo padre como un hombre ejemplar a quien conocía desde muy chiquito. "Es alto como ese árbol y nunca se peleó con nadie", agregó.