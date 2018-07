La joven de 19 años Melany Agustina Aguiar, está desaparecida desde el viernes 6 de julio cuando ingresó a la Facultad de Agronomía, donde hace el CBC de Medicina. Ahora, su familia recurrió a los medios para pedirle que regrese.



Su abuela Mabel, expresó entre lagrimas: "La busque por todos lados, volvé. La persona que la tenga o que la esté reteniendo que se ponga la mano en el corazón y que piense que hay dos familias destruidas que no queremos que le pase nada a mi nieta".



"No doy mas. Te amo, te amamos todos, tus padres y tus hermanas te están esperando en tu casa. Por favor, recapacitá y volvé", continuó.



Luego, le envió nuevamente un mensaje a los posibles captores: "Si la tienen retenida, por favor que la deje salir, que hay dos familias que no damos mas. Melany te amamos, tenes que entender que te amamos".



Por último, concluyó: "Nadie te va a hacer ningún reproche por estos días que faltaste de casa. Aunque sea llamá un minuto y decinos que estas bien. Te amo mi gorda bella".



La abuela de Melany aguarda en la comuna 15 ante posibles novedades junto al resto de los familiares.



La joven desaparecida vive en el barrio porteño de Flores y vestía una campera gris hasta las rodillas, jean oscuro, zapatillas blancas, bufanda negra y mochila roja y negra.



La entrevista completa