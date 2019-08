Romina Piñeiro, novia de Amadeo Martínez, uno de los dos pescadores que murieron ahogados en el Río de la Plata y cuyos restos fueron hallados el último jueves, se despidió en una carta en la que manifestó que "nos quedaron un montón cosas por hacer" y en la que aseguró: "Te sigo sosteniendo hasta que me lo permitas".

"Me diste las fuerzas necesarias para no caer, para seguir y no soltarte, no te solté te sigo sosteniendo hasta que me lo permitas", dijo en la carta difundida este sábado, y agregó: "Le enseñamos al mundo lo que es el Amor!".

Piñeiro le dedicó unas líneas mediante las redes sociales a quien fue su pareja, luego de haber encabezado la búsqueda por 13 días, hasta el hallazgo de los restos del pescador.

"Dejaste en mi corazón los mejores momentos en años lejos, me diste lo mejor de vos, lo se! Y pude disfrutarte con cada locura sana, con tus cantos a los gritos, tus bailes descostillantes que nos hacía reír. Nos quedaron un montón de cosas por hacer, nuestros deseos y sueños, se que lo vamos a lograr juntos, solo espérame", pidió Piñeiro.

En el final agregó: "¡Quiero que sepas que te Amo eternamente, que cuando dije, sí! Lo dije para siempre. ¡Amor nos vamos a volver a ver!". El cuerpo de Martínez, que tenía 38 años, fue rescatado en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso.

Hechos

Martínez se había embarcado en el Río de La Plata junto a Franco Soria, de 17 años, el viernes 2 de agosto pasado, y pese a que planeaban revisar sus trasmallos de pesca y regresar a la costa, desaparecieron.

Fueron buscados por casi dos semanas por agentes municipales, bomberos, policías bonaerenses y personal de las prefecturas de Argentina y Uruguay, quienes rastrillaron por tierra, aire y agua más de 51.000 kilómetros cuadrados. El miércoles se encontró el cuerpo de Soria y un día después, fue hallado el de Martínez.