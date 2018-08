Un grupo de personas encapuchadas irrumpió este miércoles en un teatro donde se realizaba la presentación de la película "El camino de Santiago", un documental sobre la vida del artesano Santiago Maldonado y provocó destrozos, por lo que la función fue cancelada.

Los agresores tiraron piedras y fierros sobre ND Ateneo, donde se iba a realizar la avant premiere del film dirigido por Tristán Bauer, que cuenta con el guión de Florencia Kirchner.

Imágenes de los incidentes

Los manifestantes, que rompieron vidrios y puertas, dejaron panfletos en los que dejaron en manifiesto su "repudio por su uso e imagen del anarquismo en la película".

El ex secretario de Medios, Pepe Albistur, fue uno de los invitados que repudió los incidentes provocados "por un grupo de anarquistas" , manejados "por los servicios" y se lamentó por la situación "Es muy triste volver al pasado con estos hechos".

Otro de los que dijo presente y mostró su enojo con la situación vivida fue Claudio Villarruel, conductor de "Detrás de lo que vemos" por Crónica HD, quien se expresó en las redes sociales.

Ahora en el ND Ateneo los servicios emcapuchados de siempre LPMQLP @bernardallorent pic.twitter.com/agdPx4RJBq — claudio villarruel (@Villarruel_clau) 1 de agosto de 2018

El último en tomar la palabra fue Enrique Maldonado, padre de Santiago, quien dijo que la acción de generar disturbios en el teatro era "repudiable" e "indescriptible".

Además, el padre del joven artesano, aclaró que no parará en su lucha por buscar la verdad sobre la muerte de su hijo y se refirió a la polémica que se generó en cuanto si habían movido o no el cuerpo. "El Gobierno reconoció que no estaba inicialmente en el lugar que lo encontraron".

En referencia a la causa, el hombre finalizó "Hace tres semanas presentamos ante la Corte Suprema, todos pedidos que fueron rechazados, como el del peritaje".