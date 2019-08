La vida de Fabio Pedro Alles Zerpa, tal el nombre real de Fabio Zerpa, se apagó este miércoles en una clínica del barrio de Palermo y las muestras de dolor llegaron desde todas partes de. mundo, y tal vez desde otros.



Es que “el maestro” del tema extraterrestre, era inmenso. Fue un hombre que no solo aseguraba que somos visitados por seres alienígenas, dedicó toda su vida a conseguir pruebas y algunas de ellas por su peso real son irrefutables.

Zerpa fue el primer civil en dar una charla en una dependencia de la Fuerza Aérea de nuestro país sobre el tema ovni; el primer hombre en conseguir la declaración oficial de la policía sobre la caminata en el suelo planetario de un ser extraterrestre; el primero en crear una red de investigadores en toda la argentina que permitió, mucho antes de Internet, estar al día sobre toda actividad anómala en cualquier parte del territorio nacional.

El primer contacto

Tenía 90 años, investigaba el fenómeno ovni desde hace 60 y era el referente argentino por excelencia. "Ver un OVNI en pleno mediodía cambió mi vida", decía siempre. Esa experiencia ocurrió el 17 de noviembre de 1937, cuando participaba de la filmación de uno de los capítulos de la serie “Cóndores de acero” que emitía el viejo Canal 7 en la Base Aérea de Morón. En un entretiempo de su trabajo decidió caminar por los hangares de la base y se encontró con su doble de riesgo, Alexis De Nogaetz, con quien decidieron volar hasta Entre Ríos para practicar tiro. En pleno vuelo, ambos actores encontraron frente a sus ojos un objeto volador no identificado "era un bolígrafo volador", le confió a Crónica el propio Zerpa.

El legado

Silvia Perez Simondini, investigadora radicada en Victoria, propietaria del “Museo OVNI”, y una de las pioneras en la investigación del fenómeno en nuestro país, se refirió a la enorme perdida y dijo: “Tengo una inmensa tristeza. Lo había visto hace poco en el museo, realizó su ultima presentación publica aquí. Estamos todos muy tristes. A pesar de que veníamos los últimos días siguiendo su estado de salud, uno piensa que es una de esas personas que jamas se va a morir. Vamos a seguir su legado, con la investigación de campo, tratando de que todo el mundo sepa que la responsabilidad y el compromiso es con la gente. Necesitamos que el publico en general sepa que estas “anomalías” son reales. Vamos a seguir el camino extraterrestre, por mas que algunos lo nieguen y muchos quieran taparlo. Ahora nos toca a nosotros continuar con el legado”, aseguró.

"Fue un gran maestro”

El investigador peruano Sixto Paz Wells, en dialogo exclusivo con Crónica, nos contó conmovido que: “Zerpa fue no solamente un visionario, una persona capaz de ver lo que otros no verían y de comprometerse realmente con todo lo extraño, lo extraordinario, con todo aquello que podía ampliar la conciencia del ser humano como pocas personas. Fue un gran maestro, fue gran guía para todos aquellos que incursionamos en todo lo misterioso, lo paranormal y lo ufologico. Así como Pedro Romaniuk, dejaron un camino marcado, ah sido y seguirá siendo la inspiración de todos los que lo conocimos, a ese gran maestro, ese gran amigo, el no murió: trascendió, como los grandes hombres".

“Zerpa siempre tuvo razón”

Andrea Perez Simondini, investigadora de Cefora dijo que “Fabio fue pare de mi corazón y será el camino que me guíe. Todos empezamos con el y seremos la continuidad de su legado. Se fue uno de los grandes. El dolor de la partida es tan grande como el compromiso de llegar a descubrir la verdad tras los ovnis. Fabio Zerpa siempre tuvo razón".

Zerpa Desclasificado

Hay cuatro casos que marcaron un antes y un despues en el fenomeno ovni en la republica argentina y van de la mano con la vida y obra de Fabio Zerpa.

CASO TRANCAS

El episodio más resonante de un supuesto aterrizaje de OVNIS y aparición de seres extraterrestres en la Argentina se produjo en Trancas, Tucumán, hace casi 55 años. El lunes 21 de octubre de 1963, las jóvenes Argentina (28) y Jolié (21) Moreno, con sus pequeños hijos Victoria, Nancy y Guillermo, llegaron desde Rosario –donde residían– a San Miguel de Tucumán, y de ahí viajaron hasta la finca “Santa Teresa” en Villa de Trancas, donde se reunirían con sus padres, Antonio (72) y Teresa (63), y su otra hermana, Yolanda (30), observaron un conjunto de cinco luces, distantes entre sí a no menos de 100 metros, tres al frente y dos un poco más al norte (noreste). Se encendían y apagaban con cierta intermitencia, arrojando haces lumínicos en distintas direcciones, iluminando incluso la finca.

CASO LLANCA

El presunto secuestro del que habria sido victima camionero Dionisio Llanca es, sin dudas el mas notorio de los casos de abduccion reportados en Argentina, no solo por sus caracteristicas, sino por la repercusion que el mismo alcanzo en los medios de prensa y, fundamentalmente, en algunas publicaciones especializadas de Argentina y el extranjero.

DIQUE LA FLORIDA

El 4 de Febrero de 1978 se produce uno de los acontecimientos ovnilogicos mas importantes de la Republica Argentina. Varios testigos calificados verian el descenso de una extraña nave y la presencia de un humanoide de gran altura que deja sus huellas en la tierra. Las investigaciones que se llevaron a cabo determinaron la veracidad de los hechos como asi tambien la corroboracion de las huellas dejadas por su tripulante.

SECUESTRO DE UN AUTO DE RALLY

EL 23 de septiembre de 1978, Carlos Acevedo Ramírez y Miguel Ángel Moya, ambos chilenos, circulaban a bordo de su automóvil Citroën GS 1220, participando de una importante competencia automovilística, en dirección a Bahía Blanca. “Nos vimos suspendidos en el aire a unos cuatro metros del suelo, envueltos en una intensa luz”.



En ese momento, ambos protagonistas experimentaron una rara y extraña sensación que no pudieron precisar, salvo que ese tiempo en que se sintieron suspendidos les pareció “una eternidad”. Se investiga hasta el día de hoy como un secuestro extraterrestre real.