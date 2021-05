Por Mariano Cerrato

En medio de un contexto muy particular por la pandemia del coronavirus, se conmemorará el próximo miércoles en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería, fecha elegida en homenaje al aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera italiana que creó en Inglaterra en 1860 la carrera profesional para enfermeros.

Sin embargo, lo que muchas veces se destaca poco sobre el trabajo humano que llevan adelante los enfermeros, quienes generan día a día un vínculo especial con sus pacientes, que va más allá de la estricta atención profesional y tiene que ver con los sentimientos que experimentan, en el desafío de no dejarlos solos.

Tal es el caso de Andrés Quiroga, un enfermero del Hospital Regional de Concepción, localidad situada a 70 kilómetros de la ciudad de San Miguel de Tucumán, quien se viralizó días atrás en las redes sociales por un video en donde se lo ve cantándole a pacientes de coronavirus una canción.

"Uno cuenta siempre números de casos y llevarles una caricia al alma en un momento difícil me gratifica mucho", destacó Quiroga en diálogo con cronica.com.ar, mientras que detalló que la idea de cantarles surgió de una sugerencia de un médico, que ya lo había escuchado entonar antes otras canciones.

Andrés Quiroga junto a dos compañeros del Hospital Regional de Concepción

No obstante, a pesar de que es la primera vez que es grabado mientras canta, el enfermero afirmó que en tiempos previos a la pandemia también lo hizo con otros pacientes, ya que cree que es "una forma de generar empatía y de sacarles una sonrisa".

Por su parte, una misma visión en relación al valor de la empatía en la profesión es la que tiene Raquel Leyría, enfermera del Hospital Garraham desde hace 30 años, quien contó a cronica.com.ar el desafío que representa para ella atender a pacientes menores de edad y la relación de "amor" que se genera con las familias de los pacientes.

"Cada camita es un mundo. Uno ve chicos que vienen de distintos lugares del interior con patologías muy graves y verlos sufrir es muy duro. Pero me gusta trabajar con los niños, entramos en confianza, es una profesión muy sensible. Hay chicos ya grandes que tienen 27 años y me siguen escribiendo y llamando. Se acuerdan de nosotros", enfatiza emocionada Leyría.

Las dificultades de trabajar en pandemia

El sector de los trabajadores de la Salud fue uno de los más golpeados desde que el año pasado comenzaron los casos de coronavirus, que en el caso de los enfermeros se llevó la vida de alrededor de "700 trabajadores", cuenta Leyría, quien también es delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en tanto que muchos otros fueron contagiados con la enfermedad.

Tal fue el caso de Quiroga, quien estuvo internado en octubre del año pasado por Covid-19 y transitó durante 18 días síntomas de la enfermedad.

"Cuando me tocó, al saber lo difícil que era, pensé que no iba a salir de esa situación. Llegué a llamar a mi esposa para despedirme", explica el enfermero, padre también de dos chicos, de 14 y 7 años.

Pero tanto Quiroga como Leyría encuentran un punto en común que les permite seguir adelante a pesar de todos los inconvenientes, que es la pasión por su vocación.

"Uno saca fuerzas porque cuando llegan los pacientes uno piensa que podría ser tu tío o tu hermana. Trabajamos con el corazón, al saber que detrás de cada caso hay un ser humano", resaltó Quiroga.

A su vez, Raquel Leyría enfatizó que le "enseñan a pelearla a los chicos" porque se consideran "luchadores de la vida" y pidió que en este día se considere "de lucha y de luto", en el cual también se pelea por "mejores condiciones para los trabajadores, por sus salarios y por los elementos de trabajo".

Movilización de los enfermeros de la Ciudad

Este miércoles, los enfermeros y las enfermeras porteñas se autoconvocaron a marchar desde las 13 al Congreso para reclamar por un aumento salarial y del reconocimiento profesional en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

"Que el miércoles, en el Día Internacional de la Enfermería, la comunidad no nos deje solas y solos", reza la convocatoria de la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE).

Según señaló ALE, está previsto la recolección de firmas de apoyo al proyecto de Reconocimiento Profesional y, posteriormente, a las 17.30, partirán en caravana hacia Plaza de Mayo.