El próximo domingo se festeja el Día del Padre en la Argentina y algunas provincias autorizaron permisos especiales para que los hijos puedan visitar a los padres mientras que en otras están autorizadas las reuniones familiares para un máximo de diez personas.



Era la idea en Neuquén, donde se habían habilitado las reuniones sociales, pero en las últimas horas, el gobernador Omar Gutiérrez exhortó a evitar los encuentros de todo tipo ante el crecimiento de contagios por coronavirus registrado los últimos días en la provincia.



En Mendoza, pese a que el jueves se prohibieron las reuniones de amigos en el ámbito privado tras conocerse nuevos contagios en las ciudades de Maipú y Las Heras, se mantienen los encuentros familiares los fines de semanas y feriados hasta las 23, de manera que este domingo los mendocinos podrán celebrar en familia el Día del Padre.

En San Luis, la situación es mejor porque la provincia lleva más de dos meses sin nuevos casos y por eso, hace un mes y medio, se realizan reuniones con un máximo de diez personas.



Análoga es la situación de Santa Fe, donde las familias podrán festejar este domingo ya que desde el viernes 12 de junio se amplió a todos los días la autorización de reuniones, con desplazamientos de hasta 30 kilómetros.



Desde junio en Entre Ríos también se realizan encuentros, mientras que las zonas comerciales de las ciudades más grandes como Paraná y Gualeguaychú registraron gran movimiento en las últimas semanas, en búsqueda de regalos para la fecha.



En Tierra del Fuego, el Día del Padre se podrá festejar ya que esta fecha quedó incluida en los llamados "encuentros esenciales", autorizados como parte de la flexibilización de la cuarentena, mientras que los menores de edad se pueden reunir entre ellos de lunes a viernes de 11 a 20, con un máximo de 5 personas.

En La Pampa también están habilitadas las reuniones familiares y sociales para festejar este Día del Padre ya que el estatus sanitario provincial (que está en fase 5) permite todas las actividades, a excepción del turismo y la hotelería y el dictado de clases.



En ese marco, el Centro Empleados de Comercio y la Cámara de Industria y Comercio de Santa Rosa, firmaron en las últimas horas un acuerdo para trasladar el feriado conmemorativo del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano para el próximo 22 de junio "teniendo en cuenta que el domingo es una de las fechas más esperadas por un rubro altamente afectado por la pandemia", según señalaron.



También Salta tiene habilitadas las reuniones familiares desde el 22 de mayo pasado, incluso antes de ingresar en la etapa de distanciamiento social dispuesta por el presidente Alberto Fernández para las provincias sin circulación comunitaria del virus.



Las reuniones se pueden hacer los días viernes, sábados, domingos y feriados hasta las 0, por lo que este Día del Padre las familias salteñas podrán reunirse, así como las tucumanas ya que en esa provincia está permitido desde el 8 de junio.

A su vez, se habilitarán los cementerios por este fin de semana para que los que quieran puedan acercarse a visitar a sus seres queridos. Para asistir hay que usar barbijo y mantener distancias de al menos 2 metros entre personas.



Distinta en la situación en Jujuy donde más de la mitad de los jujeños celebrarán este domingo sin salir de sus casas debido a que 4 localidades, entre ellas la capital San Salvador de Jujuy, regresaron a la fase 1 del aislamiento durante 7 días ante la confirmación de 2 casos de Covid-19. La noticia tomó por sorpresa a los jujeños que venían de disfrutar el primer fin de semana de circulación libre por toda la provincia sin importar la terminación del DNI que sí rige para los otros días.



Algo similar ocurre en Chubut, donde el gobierno provincial prohibió el martes pasado y por 14 días "las reuniones recreativas y familiares" en las localidades de Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Camarones, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly que "volvieron a la fase 2" tras el aumento de contagiados por coronavirus en los últimas 2 semanas.



La prohibición "incluye a los festejos por el Día del Padre, solo en esas localidades", explicó el ministro de Seguridad, Federico Massoni, y agregó: "En las restantes donde no se volvió a la fase 2 se podrán hacer encuentros familiares de hasta 10 personas".

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, pidió a través de su cuenta de Twitter que "los festejos se posterguen por un tiempo" y adelantó que van a proponer a los comercios que el Día del Padre se posponga unas semanas para asegurarse que ese día puedan "celebrar en familia".

El tweet del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

La situación en Río Negro es dispersa: hay localidades en que las reuniones familiares están habilitadas pero en otras todavía no como en General Roca, Cipolletti y Bariloche que son las ciudades con mayor cantidad de contagiados por coronavirus.



La subsecretaria de Protección Civil de la ciudad de Bariloche, Patricia Díaz, informó que por ahora "no hay permisos especiales por el Día del Padre", mientras que en la ciudad capital de Viedma y en la ciudad más austral bonaerense, Carmen de Patagones (que separadas por el Río Negro conforman una comarca) se habilitaron las reuniones familiares, manteniéndose la circulación por el puente Basilio Villarino, que integra la RN3.

Cuatro provincias otorgaron permisos especiales por el Día del Padre

En las provincias de Corrientes, Misiones, Catamarca y Santiago del Estero, los gobiernos locales otorgaron autorizaciones especiales para que las familias se reúnan este domingo para celebrar el Día del Padre o para que los comercios puedan abrir sus puertas más allá de los horarios autorizados en el contexto de la pandemia de coronavirus.



En Corrientes, por ejemplo, el gobernador Gustavo Valdés, dispuso permisos excepcionales de circulación para viajes dentro de la provincia por el Día del Padre.



Los interesados pudieron tramitar esa habilitación online hasta el mediodía de este viernes y las autorizaciones rigen solo para el domingo.



De acuerdo a la distancia, quienes deban trasladarse mayor cantidad de kilómetros, podrán hacerlo durante todo el fin de semana y luego regresar a su lugar de origen, aunque el permiso no permite la visita de personas provenientes de otras provincias.

En Misiones, los bares, restaurantes y comercios de Posadas gozan durante todo el fin de semana de un horario ampliado para desarrollar su actividad comercial, solo por el Día del Padre, según una disposición acordada este viernes entre el gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto y por pedido de directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas.



En la provincia están habilitados las visitas familiares de hasta 5 personas (toda la semana) y los viajes entre ciudades para este fin.



Catamarca sigue siendo la única provincia del país sin casos positivos de coronavirus y, por eso, desde el 23 de mayo se habilitaron las reuniones familiares los fines de semana y feriados, de 12 a 20.



En tanto, desde la Unión Comercial provincial informaron que los comercios de rubros vinculados a la celebración del Día del Padre, podrán abrir sus puertas este domingo, mientras que la municipalidad de la capital provincial dispuso que el sábado 20 y domingo 21 de junio, puedan ingresar personas a la necrópolis sin importar la terminación de DNI, desde las 8 a 18, con tapabocas obligatorio y distanciamiento social.

Por su parte, Santiago del Estero tiene la particularidad de que aun no se habilitaron las reuniones sociales sino solo las familiares, aunque, por única vez, se autorizó para este domingo que entre las 8 y las 0 no regirá la limitación departamental para circular y todas las personas podrán transitar libremente.



En esta fecha especial, muchos santiagueños tienen la tradición de concurrir a los cementerios y por eso estarán habilitados sábado, domingo y días especiales en horario corrido de 8.30 a 18.



Por último, en Buenos Aires, millones de bonaerenses no podrán reunirse este Día del Padre ya que, ni en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como tampoco en decenas de distritos que están en la fase 2, rige ningún permiso para reuniones sociales o familiares.



Pese a esto, algunos distritos que sí están en fases más avanzadas del desconfinamiento tienen habilitadas las reuniones familiares y podrán juntarse este domingo: es el caso de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Suárez y Puán.