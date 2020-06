Cada 28 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Orgullo LGBT+ y no hay ciudad en el mundo en el que no se cante "A quién le importa", de Thalia.

Todo nació en un pequeño bar de Nueva York y una tristemente célebre revuelta ocurrida hace 51 años y hoy en día millones de personas del todo el continente siguen recorriendo un largo camino por ser reconocidos, por tener igualidad de derechos, entre logros y amenazas y con la pandemia del coronavirus (orthocoronavirinae) que impidió que se hagan actos multitudinarios.

El pegadizo estribillo que popularizó Ariadna Thalía Sodi Miranda "A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga", que nació en 2002 se transformó en una canción insignia de quien lucha por sus derechos.

Fue Carlos Berlanga, un cantante y letrista que tuvo un papel fundamental en la movida de esos años, en unas vacaciones en Grecia, quien empezó a esbozar esa letra en su cuaderno de notas y quien fue el "cerebro" junto a Nacho Canut, de este hit que trascendió generaciones.

.

Fue el miemo Canut, quien habló sobreprendido sobre su reación en una entrevista con la revista Vanity Fair: "Creíamos que estábamos haciendo un tema al estilo de “I am what I am” de Gloria Gaynor. Nunca me he propuesto componer un himno y creo que eso además lo decide el público, no el compositor. Son cosas que no se pueden forzar”.

Alaska y su look tan particular que llamó la atención de todos.

El salto inmediato a la fama fue en 1986 y vino de la mano de Alaska,una cantante, actriz, compositora y presentadora mexicana y radicada en México que en ese momento estaba al frente de la "La bola de cristal", un programa que seguían por igual chicos, familias y los fanáticos de Los Pegamoides”, su grupo punk, y que reflejaba la explosión cultural en España.

.

Para promocionar el disco "No es pecado" que incluyó este tema, Alaska se rasuró la sien, maquilló sus párpados en tonos metalizados, mantuvo sus largas uñas y se calzó unas plataformas altísimas y unas chaquetas plateadas.

Así era el álbum de Alaska.

La cantante mexicana-española era vista por los medios y el gran público como una exótica contradicción: su aspecto entre punk y cyber podía resultar agresivo para un segmento de la población que a la vez la encontraba culta y educada. También rompía con el arquetipo de la típica diva gay.

"El tema enseguida se convirtió en un gran éxito comercial y la doble intención de sus frases no pasaron inadvertidas para el colectivo gay, ávidos de una canción que representara su lucha, que empezaba a tener más visibilidad en esos años", dijo Canut a la Revista Vanity Fair cuando se cumplieron 30 años de su lanzamiento.

.

Pero la comunidad LGBTI+ no fue la única "enamorada" de este himno universal y necesario. Las Panteras Grises -un partido político de los jubilados, pensionistas y viudas que estuvo en funciones desde 1989 hasta 2008- también lo como credo. También hubo versiones remixadas a modo de rumba de "Los Sobraos" y una sevillana.

Pero todo la gran difusión a nivel mundial llegó a través de Thalía, que logró que la canción tuviera una proyección con alcances ininmaginables, especialmente en las generaciones más jóvenes y que gracias a su letra, ganara miles de aptos.

La imagen que subió Thalía a Instagram con el fondo de la bandera de los colores de la diversidad.

"Este día es para decirles a quienes viven con miedo y a quienes optan por vivir en la sombra que no están solos, estamos aquí para ustedes; pero también para exigir una sociedad responsable que garantice vías para la integración de todas y todos, para eso estamos aquí, en esta marcha virtual, para visibilizar a la comunidad LGBTI+, para recordar que su lucha es permanente", afirmó durante su "banderazo".

El tema de Thalía que trascendió cualquier tipo de fronteras

.

La versión de Alaska

.