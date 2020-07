La comisión de Defensa del Consumidor de la Diputados'>Cámara de Diputados emitió este martes dictamen favorable sobre el proyecto de ley que crea el Plan de Auxilio, Capacitación, Infraestructura y Promoción del Turismo Nacional, que hace dos semanas obtuvo el aval en la comisión de Turismo y debe ser tratado por la de Presupuesto para poder ser considerado en el recinto de sesiones.



En la comisión que preside el radical cordobés Diego Mestre el oficialismo logró ratificar como de mayoría al dictamen que el 7 de julio se firmó en la comisión de Turismo, que contempló la iniciativa propuesta por el formoseño Ramiro Fernández Patri.



El texto del Frente de Todos se impuso por 17 a 14 votos al de la minoría que proponía declarar la emergencia para el sector impulsada por Juntos por el Cambio en base a un proyecto de los diputados radicales Alfredo Cornejo y Gustavo Menna.



El oficialismo tuvo los acompañamientos de José Ramón (Unidad para el Desarrollo) y Claudia Márquez (Córdoba Federal).

Expusieron en la comisión el titular de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Aldo Elias; su par de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), Graciela Fresno, y Alejandra Barzani, de la Asociación de Agentes y Agencias de Viajes y Pymes (AVECE).



Elias señaló que "1.300 puestos de trabajo están en riesgo" y que el turismo es "la primera actividad que ha parado y la última que va volver a su rirmo normal".



Fresno advirtió que su sector "va a normalizarse no antes del 2022" y que se proyecta un cierre de aproximadamente el 75% de los comercios y pidió "la emergencia de la actividad, porque si no peligran los empleos de 120.000 trabajadores de carácter formal".



Barzani cuestionó el proyecto del oficialismo al advertir que "no contempla a las agencias de viajes pymes" y no precisa "quién va a garantizar que la venta futura esté asegurada ante posibles quiebras".



Mestre sostuvo que "el dictamen de mayoría (de la comisión de Turismo) propone un plan de auxilio" que esta actividad "puede necesitar más adelante, pero no tiene las herramientas que está pidiendo el sector y que están contemplados en el dictamen de minoría, como créditos a tasa cero o auxilio en materia laboral".

La vicepresidenta del grupo de trabajo, Liliana Schwindt , advirtió a Mestre que en la reunión de la comisión de Defensa del Consumidor "no hubo voces de los consumidores, y claramente hay un consumidor económicamente golpeado que compró con ilusión un paquete y que quiere tener certezas", dijo.



"Al Presidente (Alberto Fernández) y al ministro de Turismo (Matías Lammens) les encantaría darles esas herramientas que piden y más también, porque si le va bien al sector le va bien al Gobierno. Pero nadie se realiza solo, y por eso necesitamos que quien vaya a comprar un paquete llegue vivo", señaló Fernández Patri.



El legislador resaltó que el proyecto no está cerrado y que el oficialismo espera que "se den una serie de variables para tomar una decisión final", como el texto definitivo del proyecto de moratoria para analizar si hace falta incluir algún otro punto.



"No podemos estar discutiendo si hay una situación de emergencia o no. Estamos en una situación de emergencia y están en riesgo de cierre el 70% de los establecimientos hoteleros y gastronómicos", retrucó el opositor Mena