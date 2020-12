El bestial ataque de dos rugbiers a un joven tras una fiesta clandestina en Claromecó ya tuvo repercusiones. La Justicia dictó una restricción de acercamiento para los sujetos que molieron a golpes a Felipe Di Francesco. La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 13 de Tres Arroyos, que fue la encargada de imponer una perimetral de 300 metros, límite mínimo al que los hermanos Lucio e Ignacio Cozzi, que juegan en La Plata Rugby Club, pueden acercarse a la víctima, de 23 años.

La medida alcanza el domicilio real, laboral y lugares de esparcimiento de la víctima, mientras que en los próximos días serían citados a declarar. Hasta el momento, la causa está caratulada como lesiones leves. Sin embargo, no es la única investigación que se lleva adelante, ya que por la organización de la fiesta clandestina hay otros dos acusados, Pablo Hernán Bellini, de 54 años, y Javier Francis Duhau, de 18. Este expediente está radicado en el Juzgado Federal de Necochea, a cargo de Roland Pérez.

El brutal ataque

El hecho que investiga la Justicia ocurrió en la madrugada del domingo, luego de una fiesta clandestina en Claromecó, cuando los hermanos Cozzi atacaron a Di Francesco, un estudiante de Abogacía, que limpiaba la playa junto con su hermano Ramiro. "Me agarraron solo, por la espalda. No sé si fue una emboscada o me estaban esperando. Quedé inconsciente y me siguieron pegando en el piso", contó la víctima, mientras que su padre, Guillermo, definió lo sucedido como "un acto de cobardía". "Fueron a buscarlo cuando estaba solo. Le destrozaron la cara", expresó.

Además, contó que sus hijos "estaban en la fiesta y cuando se empezó a ir la gente, ellos juntaron la mugre que había en la playa". "Vinieron estos pibes, borrachos, agarraron la caja en la que juntaban la basura y la tiraron al fuego (de una fogata). Entonces mi hijo mayor les dijo: No hagan eso, porque nosotros nos llevamos la basura. Y ahí le respondieron ¿Pero vos quién sos para decirme?. Fueron y le pegaron al hermano (a Felipe). No hubo ninguna discusión, pero le pegaron al otro, que no tenía nada que ver", relató.

Según insistió, el ataque ocurrió cuando Felipe les pidió que ayudaran con la higiene y retiraran "la gran cantidad de basura que dejaban". En su declaración, los hermanos dijeron que los rugbiers se negaron a colaborar y que, junto a otras personas, los insultaron. Minutos más tarde, comenzó la brutal golpiza.

"¡Dale, ahora juntá la basura vos, quiero que traigas la camioneta y juntes toda la basura. Si no, te cagamos a palos!", le advirtieron a Felipe, a quien le provocaron fisura en el tabique, dientes rotos y pérdida de visión en un ojo.