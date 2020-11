Las primeras imágenes captadas por el satélite argentino de observación con microondas Saocom 1B fueron difundidas este martes, en las que pueden observarse los acantilados de Península Valdés, el canal de Beagle, la pista del aeropuerto de Ushuaia y el avance ganadero sobre el monte nativo en Salta.



"En el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, presentamos las primeras imágenes del #SAOCOM1B de diferentes regiones de nuestro país, igual que el #SAOCOM1A sorprende la calidad y resolución de las imágenes", destacaron desde la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) a través de su cuenta de Twitter.



Es así que la Conae, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, presentó las primeras imágenes del satélite que fue puesto en órbita el 30 de agosto pasado y que permitieron comprobar el "perfecto estado" del mismo.



Además, con estas imágenes los profesionales destacaron que se pudo acortar notablemente los tiempos que demandó la misma operación en 2018, cuando llevaron al espacio al Saocom 1A.



El Saocom 1B fue lanzado a bordo de un cohete Falcon 9, de la firma Space-X, desde la base de Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, y junto al Saocom 1A, completa la primera constelación de satélites radar argentinos.



El Saocom 1A y 1B fueron diseñados especialmente para identificar pequeñas variaciones de la humedad en el suelo y dar soporte ante situaciones de emergencia.

La primera de las imágenes fue captada sobre la Península de Valdés, en Chubut, en ella se puede detectar el contenido de agua de la Salina Grande al sur y del Salitral al norte, y "permitieron poner a prueba el Radar de Apertura Sintética (SAR) y su capacidad de detectar información debajo de la superficie del suelo y del agua".



"En esta superficie, el poder de penetración del radar SAR permite detectar el contenido de agua de la Salina Grande al Sur y del Salitral al Norte -en la superficie como dentro de la capa salina- que en la imagen se ve en tonos azulados", remarcaron.

Deforestación en Salta



Asimismo, se pueden observar los acantilados "captados por el radar durante una órbita ascendente y se ven zonas muy oscuras en la costa debido a la poca profundidad del agua y la falta de viento, que aquieta el oleaje y no producen retorno apreciable de señal hacia el instrumento radar", explicaron.



"Hacia el Sur de la península, pueden observarse dos franjas oscuras que se corresponden con la erosión eólica del terreno, producida por dunas de arena que se desplazan por acción de los vientos", precisaron.



Josefina Peres, jefa del Proyecto Saocom de la CONAE, explicó que "la configuración del satélite no está pensada para esa altura", desde donde se tomaron las imágenes, sino que "el radar está diseñado para la altura final".



"Lo más difícil ya pasó, y fue durante la primera semana", afirmó Peres, quien añadió que con la imagen de la Península de Valdés fue la prmiera vez que determinaron "que el radar del Saocom 1B funcionaba".



Por otro parte, destacó que "fue una muy buena sorpresa porque el satélite no está en la altura final" y precisó que "la altura tiene relación directa con la forma de adquirir las fotos". "A fin de noviembre vamos a llegar a la órbita final y luego comienza la calibración externa de las imágenes, que arranca en la órbita final", apuntó.

Una vez que está calibrado el satélite se pueden "entregar los productos como lo hace el Saocom 1A", destacó la científica.



En el mismo sentido, Lucas Bruno, gerente de Segmento Terreno e Información Satelital de la empresa VENG, afirmó a Télam que la adquisición de las imágenes "fue una muy buena sorpresa porque el satélite no está todavía en la altura final".



"Cada tres días hacemos maniobras para llegar a esa posición", abundó el epecialista, quoen explicó que "la imagen está bien en sí misma y ahora vamos a hacer una calibración fina. Con el ajuste será superior".



El satélite Saocom 1B continúa en la fase de "commissioning" o puesta a punto del sistema hasta que llegue a su órbita definitiva y pueda iniciar, entonces, su fase operativa para generar productos como el Mapa de Humedad de Suelos y derivados.



En las imágenes del Lago Salinas Grandes, que se encuentra en la zona limítrofe entre las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, "el radar penetró la capa superficial y tomó datos sobre el contenido de agua".



"Hacia el Norte y Sur de la escena se observan -en tonos claros- regiones de vegetación natural y establecimientos agrícolas con áreas circulares de los sistemas de riego por pivote", detallaron.

Imágenes de Tierra del Fuego



En la provincia de Salta, al límite con Chaco, pueden verse superficies cubiertas por vegetación natural que "está siendo desplazada por otro uso de suelo", y "un establecimiento agrícola ganadero inmerso en el monte nativo".



En la que corresponde a la Isla Grande de Tierra del Fuego se puede percibir, al sur, el Canal Beagle y la isla Navarino, ubicada en territorio chileno, mientras que en la costa sur se ve, "en tonalidades celestes, la ciudad de Ushuaia, Argentina".

Salinas cordobesas

"También puede observarse la pista del aeropuerto de Ushuaia en una línea color negro", indicaron, y aclararon que "dada la combinación de bandas del espectro electromagnético utilizada para esta imagen, la vegetación natural se ve en tonos marrones claros, mientras que la roca pelada, sin cobertura vegetal, se observa en tonalidades azuladas".



El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, destacó que "estamos trabajando articuladamente con distintos ministerios y con organismos provinciales para que el conocimiento generado por nuestros satélites contribuya a mejorar la vida de las y los ciudadanos".

El funcionario remarcó las posibilidades de comercializar en el exterior las imágenes y la información que provee la misión Saocom.



Por su parte, el director ejecutivo y técnico de la CONAE, Raúl Kulichevsky, agregó que se puede "combinar la información de los dos satélites Saocom argentinos con la de cuatro satélites italianos COSMO SkyMed".



"Ambos tienen instrumento radar, pero los Saocom operan en banda L y los COSMO SkyMed en banda X. Esto permite generar productos únicos en el mundo", dijo, y añadió que "no hay ninguna otra constelación que pueda producir y combinar el tipo de información que hoy tenemos en el SIASGE (Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias)".



Laura Frulla, gerenta de Observación de la Tierra e Investigadora Principal de la Misión Saocom, concluyó que las imágenes "superaron nuestras expectativas".