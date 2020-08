Diputadas nacionales de distintos bloques repudiaron este viernes al fiscal de la localidad neuquina de Cutral Có, Santiago Terán, quien luego de alentar a las mujeres a armarse cómo método de protección contra la violencia de género maltrató en una entrevista a la periodista Lucila Trujillo.



La diputada de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, dijo que “Terán increpó a la periodista a modo de chicana con violencia simbólica y muy mal gusto, todo para despreciar y desprestigiar a una mujer periodista”.



“Lo de esta recomendación no se puede tomar como una recomendación, ni siquiera planteo de una política pública, que además no le corresponde”, agregó.



La diputada nacional de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires, Graciela Camaño, aseguró que “lo de este fiscal es una locura, no se dio cuenta que él es el Estado y que no está para dar consejos sino para aplicar la ley”.

.



Respecto de la propuesta de Terán para que las mujeres se armen para prevenir la violencia de género, la diputada dijo que “es una defección del Estado en su deber, para que pagan impuestos los ciudadanos y ciudadanas si quienes tienen que cuidar sus vidas y sus bienes tienen esa concepción del deber ser”.



“Todo el reportaje fue un delirio, y los dos periodistas dieron lección”, completó Camaño.



La diputada del Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Mara Brawer, dijo que “las mujeres tienen que ser protegidas por el Estado y no convocadas a hacer justicia por mano propia”.



“Que un fiscal, como Santiago Terán, en lugar de propiciar el correcto funcionamiento de las leyes proponga su violación reviste una profunda gravedad institucional; esta propuesta revictimiza a las mujeres porque no solo no combate la violencia de género, sino que pone a la víctima en una situación de mayor peligro y violencia”, agregó.



La diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Cecilia Moreau dijo que la propuesta del fiscal "me parece absolutamente descabellada, horrible y violenta”.

.



“La portación de armas es un peligro para todos, incluso para los menores que habiten en el hogar; pero, además ejercer la defensa propia resulta incompatible con la vigencia de un Estado de Derecho que debe prevenir, proteger, investigar, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres”, recordó.



“La forma en que ese hombre trató a la periodista Lucila Trujillo fue absolutamente violenta, la agredió al aire, en vivo, sin ningún reparo. Ella estuvo impecable”, finalizó.



La legisladora por la provincia de Buenos Aires Mónica Macha aseguró que “las declaraciones, el tono y el trato del fiscal demuestran que la violencia por razones de género convive de forma cotidiana y totalmente integrada a las prácticas de muchos funcionarios”.



“La situación es grave por dos razones, porque el fiscal se cree con el poder de chicanear, gritar y agredir a una periodista mujer y porque, además, el contenido ideológico de sus expresiones son preocupantes y críticas”, añadió.

.



Por su parte, la diputada bonaerense del Frente de Todos Claudia Bernazza destacó que “el machismo es una cultura extendida y el poder Judicial forma parte de escenario social que debemos transformar profundamente; el autoritarismo está presente en todas nuestras instituciones, y por supuesto, impregna las prácticas y los discursos de muchos funcionarios y funcionarias judiciales”.



“Santiago Terán es un exponente cabal de este problema; necesitamos, como sociedad, hacer efectiva la aplicación de la legislación contra la violencia de género y este caso lo amerita sin lugar a dudas”, añadió.



En tanto, Romina del Plá, legisladora del Frente de Izquierda aseguró que “la intervención de Terán y sus declaraciones aberrantes en el marco del maltrato a una periodista es la foto de que el estado es responsable”.