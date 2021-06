Faltan días para el estreno de Loki, programado para este 9 de junio, y las cuentas oficiales del estudio se llenaron de trailers y teasers promocionando la producción. Uno de ellos, originalmente posteado en Twitter, captó la atención de los fans por un detalle en particular.

En el corto clip, por unos segundos la cámara se enfoca en lo que podríamos llamar el DNI del dios nórdico. Fabricado por la Autoridad de Variación Temporal, los nuevos personajes que introducirá la serie, el papel explicita que Loki es de género fluido:

Imagen aumentada del documento que muestra el nuevo tráiler de la serie Loki de Disney.

El género de Loki en los comics

La revelación no sorprendió a los seguidores de los cómics, ya que la identidad del hermano de Thor fue demostrada en múltiples instancias. Ya en 2014, en el libro Thor & Loki: The Tenth Realm, Marvel había explicitado el género del personaje cuando Odin, su padre adoptivo, se refirió al dios como "hijo" y también "hija". Más famosamente, en una tira del 2008 perteneciente a la serie titulada Thor, Loki adopta cuerpo de mujer.

Es así que nace Lady Loki: el personaje surge como uno de los muchos engaños del dios, que tomó posesión de un cuerpo creado para Lady Sif (larga historia), usando la nueva forma para su ventaja. En su nuevo cuerpo, Loki exhibe las mismas características y se dedica a la villanía como siempre.

Esta versión de Loki también apareció en la más reciente novela de Mavel, Loki: Where Mischief Lies. La autora, Mackenzi Lee, volvió a refirmar en la edición el género fluido del dios, al igual que su pansexualidad.

Lady Loki en su aparición en los cómics de Marvel.

Con la confirmación del género fluido de Loki en este último trálier, fans vuelven a teorizar sobre una posible aparición de Lady Loki en la nueva serie de Disney+. Los rumores comenzaron cuando una foto tomada en el set de la producción mostró a la actriz Sophia Di Martino en lo que muchos interpretaron como una versión modificada del traje del dios.

El personaje se suma a una larga lista de héroes de Marvel que también pertenecen a la comunidad LGBT+, aunque pocos de ellos hayan llegado a la pantalla grande.

Entre los personajes LGBT+ confirmados para las series y películas encontramos a Phastos, un hombre gay que aparecerá en la nueva pleícula "The Eternals"; Miss América, la heroína lesbiana que debutará en "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness" y Valkyrie, el personaje de Tessa Thompson que fue confirmada como bisexual para "Thor: Love and Thunder".