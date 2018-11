El secretario general del gremio Suteba, Roberto Baradel, aseguró que si la paritaria de este año es cerrada con un aumento salarial del 30%, los paros de los maestros continuarán durante el 2019.

"No vamos a firmar una pauta salarial a la baja, de ninguna manera. Si este año termina de esta manera, el año que viene va a continuar de esta manera", dijo el sindicalista en declaraciones a la prensa.

Baradel, desde la Casa de la Provincia donde los docentes se convocaron para protestar est mediodía, explicó también que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) no puede firmar la paritaria del 30% que propone la gestión de María Eugenia Vidal porque todas las proyecciones de inflación dan cuenta que los precios subirán por encima del 45%.

"La gobernadora aumenta impuestos, autoriza aumentos de tarifas y no permite que se actualicen los salarios. Le reclama al Gobierno Nacional que se actualice el Fondo del Conurbano por inflación, lo mismo le pedimos nosotros", indicó el sindicalista.

"Lamentablemente estamos en situación de paro. La paritaria no se cerró, el Gobierno no tuvo intención de generar un canal de dialogo y negociación con nosotros. Intentaron poner pautas salariales a la baja y hoy estamos reclamando por salarios dignos y por escuelas seguras", dijo Baradel.



Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, aseguró que la paritaria con los gremios docentes no fue cerrada y fustigó la huelga que paralizaba este martes las escuelas.

"Las paritarias están abiertas, estamos hablando con los gremios. Me parece que dejando a los chicos sin clases no es la forma de seguir conversando", cuestionó el funcionario de la administración Cambiemos.