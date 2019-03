Docentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación ( Ctera) se concentran en la intersección de avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la Plaza de Mayo en reclamo de la apertura de una paritaria nacional.



La movilización por el centro porteño se realiza en coincidencia con el primer día de un paro por 72 horas que afectó el inicio del ciclo lectivo en gran parte del país.

Por avenida De Mayo. Docentes de todo el país marchan hacia la Plaza, frente a Casa Rosada. (Jonatan Moreno-Crónica)



Con excepción de seis provincias, Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Tucumán y Santiago del Estero, gremios docentes de la mayor parte del país realizan entre hoy y el viernes un paro de actividades.



La medida de fuerza de 72 horas fue dispuesta por la Ctera en un congreso que se realizó la semana pasada con los sindicatos de base de todo el país.

Se espera una gran concentración en Plaza de Mayo. (Jonatan Moreno-Crónica)



En tanto, los gremios docentes de Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán lograron acordar incrementos salariales en paritarias.





"Nos pronunciamos muy fuertemente exigiendo la paritaria nacional docente, exigiendo el cumplimiento de una ley que el Gobierno intenta desconocer por un decreto", señaló la organización al anunciar la realización de la medida de fuerza.

Castillo. La docente fue asesinada en Santa Fe.

Ademys. Participa del paro docente de 72 hs. (Télam)



Propuestas insuficientes



El ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, ratificó que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro convocado desde hoy por el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB).



"Es una política que establecimos y comunicamos a los docentes en diciembre de 2015, cuando no habíamos tenido un solo día de conflicto. No es una novedad, ha sido así y así será mientras estemos a cargo", dijo en diálogo con radio La Red y Canal 13.



El funcionario explicó que "no es lo mismo ir a trabajar que no ir", y consideró que "no podemos pagar un servicio que la comunidad no recibió".



Luego, el ministro expresó que "desde el mes de noviembre y diciembre escuchamos la voz del secretario general del Suteba, Roberto Baradel, diciendo que si las clases en marzo no arrancan es culpa de gobierno" provincial.

El Gobierno manifiesa que no hay adhesión pero las aulas están vacías. (Télam)



Villegas dijo que al gobierno provincial "lo único que le interesa es que se inician las clases", y apuntó que "esta última oferta salarial es equivalente a todas las obras de infraestructura que se van hacer en la provincia en 2019".



A pesar de haber tenido una inflación de casi el 50 por ciento, el ministro detalló, orgulloso, que la propuesta formulada por la administración bonaerense a los sindicatos "lleva el sueldo inicial del maestro de grado con un aumento del 20,5% para el primer trimestre, poniéndolo en $20.150 netos de bolsillo en marzo; y desde allí, inflación para el resto, mes a mes por el primer trimestre y después trimestral; más un 5% en diciembre con impacto en la segunda cuota del aguinaldo de este año", subrayó.