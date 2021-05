Camila Perissé fue un ícono sexual de la Argentina de los ochentas. Protagonizó más de veinte películas y otras tantas obras teatrales. Hoy, a sus 69 años, su salud le está jugando una mala pasada y la situación económica la está agobiando.

A fines de diciembre, tuvo neumonía que se complicó tras contagiarse de coronavirus y pese a que pareció recuperarse, sufrió una recaída. A fines de marzo la internaron en una clínica psiquiátrica de Mar del Plata para tratar su deterioro cognitivo, pero en las últimas horas su estado de salud volvió a complicarse y tuvo que ser trasladada de urgencias hasta el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata.

"Está agonizando. Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo", contó a Teleshow su marido Julio Chino Fernández.

Hace unos días el artista había señalado que Camila estaba lúcida. "Me reconoce, sabe quién es, dónde está, qué es lo que le está pasando. Eso es bueno, pero por momentos se pierde, está débil, casi no tiene musculatura su cuerpo. Está en la cama y se mueve en silla de ruedas".

El pedido de ayuda económica

Fernández, aseguró que al dramático estado de salud de su mujer se suma su situación económica. "Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza", explicó.

"Yo tengo una pensión de 10 mil pesos por mi corazón y Camila cobra 14 mil pesos de jubilación mínima porque están descontando la moratoria de un préstamo. Con 24 mil pesos no se puede vivir, entonces tuve que vender todo el equipo de luces, sonidos, mis herramientas", confesó.

Quienes puedan colaborar económicamente con el matrimonio, lo pueden hacer a través de una transferencia a la cuenta a nombre de Camila Porro Perisé, de Banco Nación, CBU 0110397530039713732129.