Nicolás Dujovne, descartó este viernes la necesidad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y, tras conocerse una desaceleración de la inflación en abril, estimó que la misma tendencia seguirá en los próximos meses y que debería hacerlo "de manera sólida".



"Yo pienso que no es necesario renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es un stand by cuyos desembolsos finalizan el año que viene. Si la Argentina quisiera tener desembolsos adicionales, debería tener a partir de 2021 un nuevo programa. Todo va a depender de si la Argentina es capaz de recuperar el acceso a los mercados", indicó Dujovne en una entrevista en radio Mitre.



Respecto de la inflación de abril, que se conoció el miércoles, el ministro de Hacienda dijo que no era un nivel "para festejar" pero "empezó a bajar". "No hay nada para festejar con una inflación de 3,4% pero sí es importante que luego de tres meses que aumentaba el índice con respecto al mes anterior, en abril empezó a bajar. Pensamos que en mayo va a seguir bajando y es importante que se haya dado vuelta la tendencia", añadió.

Y, remarcó que en el Gobierno "pensamos que estamos haciendo lo correcto para bajar la tasa de inflación, con una política fiscal muy restrictiva, una política monetaria muy sólida donde el Banco Central ya no financia al Tesoro y con precios relativos de equilibrio, porque ya no tenemos tarifas atrasadas, y un tipo de cambio competitivo". "Uno tiene que esperar que la inflación baje en los próximos meses y tiene que bajar de manera sólida", advirtió.



Además, apuntó que la incertidumbre política impactaba sobre la inflación a través de la dolarización de inversiones. "La incertidumbre política está jugando un rol y la dolarización de portafolios impide que la inflación baje más rápido. Una vez que se despeje esa incertidumbre, vamos a tener una inflación mucho más baja", dijo.



De aquí en adelante, añadió, "la incertidumbre juega un rol crucial. Nosotros pensamos que en la medida que pasen los meses, la incertidumbre política puede bajar si la sociedad va manifestando su intención de voto y, como nosotros creemos que va a suceder, Mauricio Macri es elegido el próximo presidente de la Argentina. También puede ocurrir el fenómeno inverso".



Respecto de las tasas de interés reconoció que "tienen niveles estrafalarios" pero explicó que es "porque la inflación es estrafalaria". "La tasa de interés tiene que ser alta porque el ahorrista tiene que recibir un rendimiento que supere la tasa de inflación, que es la única manera para volver a confiar en la moneda local", expresó en línea con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.



Dujovne también señaló que "cuando uno mira el superávit, hemos vuelto a la posición fiscal de 2011, año en los cuales la Argentina crecía. Hemos podido retrotraer el homicidio macroeconómico del segundo mandato de Cristina Kirchner".



"La Argentina está lista para volver a crecer. La incertidumbre política dificulta que la Argentina arranque, pero el país está listo para volver a mostrar un crecimiento que no tuvo desde 2012", precisó Dujovne.



El ministro de Hacienda reconoció que se corregirá la suba de la tasa de estadística que se esperaba fuera hoy publicada en el Boletín Oficial al asegurar que van "a eximir de la tasa de estadísticas a las empresas temporarias. También lo vamos a hacer para la importación de maquinaria destinada a Vaca Muerta, porque queremos preservar lo que está ocurriendo ahí porque es muy potente".